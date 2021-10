Todas as árvores de habilidades de armas do New World

Um dos aspectos mais exclusivos do New World é o sistema de maestria de armas que substitui o sistema de classes tradicional em outros títulos MMO. Enquanto joga New World, você pode, a qualquer momento, mudar para uma nova arma com um estilo de jogo completamente diferente e começar a subir de nível.

Isso dá aos jogadores a chance de experimentar todos as três funções sem a necessidade de iniciar um novo personagem. Você terá a oportunidade potencial de dominar armas com um único personagem e alternar entre elas à vontade assim que atingir os níveis mais altos, com apenas seus atributos precisando de ajustes.

Cada arma tem seus prós e contras. Uma grande parte disso vem da escolha de habilidades ao aumentar a maestria da arma. Existem duas árvores de habilidades separadas para cada arma, e os jogadores podem escolher ataques ou melhorias de qualquer um dos lados.

Aqui está uma olhada nas árvores de habilidade para cada arma no New World e algumas das habilidades que você pode considerar escolher.

Árvores de habilidade das armas do New World

Imagem via Amazon Games

Aqui está uma olhada em todas as árvores de habilidades atualmente no New World, e algumas das habilidades principais que os jogadores podem escolher desbloquear para cada arma.

Espada

Captura de tela via Amazon Games

Mestre de Espada

Lâmina Giratória: Causa 145 por cento do dano de arma a todos os inimigos em um raio de 2 metros.

Punhalada Reversa: Uma punhalada que causa 175 por cento do dano de arma.

Golpe com Salto: Salta 6 metros e causa 135 por cento do dano de arma.

Defensor

Corrida com Escudo: Avança 5 metros para frente, empurrando inimigos e causando 125,4 por cento de dano de arma.

Pancada com Escudo: Causa 50 por cento do dano de arma e atordoa os inimigos à sua frente por 2 segundos.

Postura Desafiadora: Por 8 segundos, reduz o dano base recebido de atacantes em 30 por cento.

Rapieira

Captura de tela via Amazon Games

Sangue

Tondo: Corte tão rápido que estende o alcance de sua lâmina em até 5m. Este golpe causa 50 por cento do dano direto da arma, mas também aplica uma hemorragia que causará 85 por cento do dano da arma durante 12 segundos, podendo acumular até 3 vezes, renovando aplicações anteriores.

Rajada: Use uma postura posada e lance uma série de cinco ataques rápidos e perfurantes, cada um causando mais dano que o anterior. A Rajada pode ser cancelada a qualquer momento por meio da esquiva.

Brandir e Terminar: Brandir lança um ataque que empurra os inimigos. Pressionar ‘Ataque Leve’ no final de Brandir continuará esta habilidade, realizando automaticamente ‘Terminar’. Terminar lança um ataque para frente, consumindo todas as hemorragias da Rapieira em qualquer alvo acertado, causando 110 por cento do dano das hemorragias imediatamente.

Graça

Evadir: Faz um passo lateral pequeno na direção atual do movimento, cancelando qualquer atividade atual e fornecendo uma invulnerabilidade momentânea. Ataques leves feitos durante Evadir são executados excepcionalmente rápidos.

Ripostar: Fique em uma posição defensiva por 1 segundo. Se for atingido durante esta habilidade, rebate o atacante atordoando-o brevemente por 1,5 segundos. Você é brevemente invulnerável após um Pirostar bem-sucedido.

Fleche: Sai do chão, avançando por 10m em um movimento de perfuração que transpassa os inimigos, causando 145 por cento de dano.

Machadinha

Captura de tela via Amazon Games

Berserker

Berserk: Aciona um Modo Berserk que aumenta todo o dano de ataque em 20 por cento enquanto ativo. O modo Berserk ficará ativo por 12 segundos. O tempo de recarga é acionado quando o Berserk terminar.

Salto Feroz: Um ataque corpo a corpo veloz que faz com que o jogador salte para frente, acertando duas vezes. O primeiro acerto causa 115 por cento e o segundo causa 130 por cento do dano de arma.

Enxurrada Furiosa: Executa quatro ataques rápidos, causando 90 por cento do dano de arma com cada um.

Arremessar

Arremesso Rasgante: Arremessa uma Machadinha, causando 110 por cento do dano de arma e aplicando Vulnerável, reduzindo a absorção de dano do alvo em 10 por cento por 10s.

Distanciamento Social: Arremessa uma Machadinha para frente e se esquiva para trás, causando 130% do dano de arma e reduzindo a velocidade dos alvos em 15% por 3 segundos.

Arremesso Infectado: arremessa uma Machadinha que causa 150 por cento do dano de arma e concede Enfermidade e Enfraquecido ao alvo por 5 segundos.

Lança

Captura de tela via Amazon Games

Zoneador

Dardo: Jogue sua lança, causando 125 por cento do dano de arma e atordoando ao acertar.

Rasteira: Faça um ataque rasteiro pelas pernas do alvo, causando 75 por cento do dano de arma e derrubando-o.

Ciclone: ​​Ataque giratório que causa 110% do dano de arma, empurra os alvos 3m para trás e aplica 50% de lentidão por 3 segundos.

Empalador

Espetar: Avança e espeta seu alvo, causando 125 por cento do dano de arma. Aplica Hemorragia (10 por cento do dano de arma) a cada 1 segundo por 10 segundos.

Perfurar: Três ataques perfurantes rápidos que causam 70% do dano de arma e aplicam Vulnerável, reduzindo a absorção de dano do alvo em 5% por 10 segundos.

Saltar e Chutar: Use sua Lança para saltar para frente e chutar seu alvo, causando 75 por cento do dano de arma. Aplica atordoar por 1,5 segundos.

Machadão

Captura de tela via Amazon Games

Ceifeiro

Ceifar: Estique seu Machadão por 5m, puxando os inimigos para você e cause 110 por cento do dano de arma.

Avançar: Avança 10m, causando 120 por cento do dano da arma quando você atinge um alvo ou pressiona o botão esquerdo do mouse.

Execução: Um poderoso ataque sobre a cabeça que causa 200 por cento do dano de arma. Causa 300 por cento do dano de arma a inimigos com menos de 50 por cento da saúde.

Martelador

Turbilhão: Ataque giratório rápido que puxa os alvos para mais perto de você e causa 110 por cento do dano de arma.

Redemoinho: ataque giratório que causa 50% do dano da arma a todos os inimigos próximos. Se você acertar um inimigo, gire novamente.

Epicentro Gravitacional: Arremessa um Machadão para criar um vórtice que puxa os inimigos para o centro por 3s. Termina com uma explosão que causa 125 por cento do dano de arma.

Martelo de Guerra

Captura de tela via Amazon Games

Demolidor

Ruptura de Armadura: um golpe poderoso que penetra 35 por cento da armadura do alvo e causa 140 por cento do dano de arma.

Martelo Poderoso: Um ataque com salto que esmaga os inimigos, causando 160 por cento do dano da arma.

Bola de Demolição: Golpeia o solo ao redor de um alvo com o Martelo, causando 120% do dano de arma e achatando o inimigo.

Arrasa-multidões

Para Trás: Um golpe em área que empurra os inimigos 4 metros para trás para criar distância, causa 115 por cento do dano da arma.

Onda de choque: Bate o Martelo no chão, causando um terremoto em uma área de 3m de raio que causa 80% do dano de arma. Aplica atordoamento a todos os alvos impactados por 2 segundos.

Caminho do Destino: Um poderoso ataque ao solo que irrompe uma onda linear de energia na frente do jogador, causando 110 por cento do dano de arma a todos os alvos em seu caminho.

Arco

Captura de tela via Amazon Games

Combatente

Tiro Evasivo: salta 5 metros para trás e atira uma flecha que causa 125 por cento do dano de arma.

Chuva de Flechas: atira uma barragem de flechas de 7 metros de largura que causa 150 por cento do dano de arma.

Disparo Venenoso: Atira uma flecha envenenada que, ao atingir ou aterrissar, cria uma nuvem de veneno de 3 m de largura que dura 6 s. Os inimigos que entram na nuvem são envenenados, causando 10 por cento do dano de arma por segundo durante 20 segundos.

Caçador

Tiro Penetrante: Atira uma flecha que causa 150 por cento do dano de arma, que atravessa os alvos e continua por 100 metros.

Disparo Fragmentado: atira uma flecha por 10 metros e se divide em 3 flechas, causando 50 por cento do dano de arma.

Tiro Rápido: Atira 3 flechas consecutivas. As duas primeiras causam 100% do dano de arma cada. A última provoca um Empurrão e causa 125 por cento do dano de arma.

Mosquete

Captura de tela via Amazon Games

Franco-atirador

Tiro Poderoso: sobrecarregue o mosquete com pólvora, fazendo com que o próximo tiro cause 150 por cento do dano de arma.

Queimadura de Pólvora: sobrecarrega o mosquete com pólvora, fazendo com que o próximo tiro cause 110% do dano e um efeito de status de Queimadura que causa 20% do dano de arma por segundo por 9 segundos.

Postura do Atirador: O jogador entra em uma posição de mira para aprimorar o desempenho dos disparos. Tiros causam 100 por cento do dano de arma. Nessa posição, a mobilidade é reduzida a zero e o tempo de recarga é reduzido em 75 por cento.

Armadilheiro

Armadilhas: Joga uma armadilha que dura 20 segundos. Quando acionada, faz com que o alvo seja enraizado, imobilizando-o por 3 segundos.

Disparo Impactante: Sobrecarrega o mosquete com pólvora, fazendo com que o próximo tiro cause 120 por cento do dano de arma, atordoando o alvo e jogando-o para trás por 3 m.

Bomba Grudenta: Uma bomba que pode ser lançada a um curto alcance e adere a qualquer coisa com a qual entrar em contato. A detonação ocorrerá 3 segundos após o impacto, causando 175 por cento do dano de arma a todos em um raio de 3 m.

Bastão Flamejante

Captura de tela via Amazon Games

Mago de fogo

Pilar de Fogo: um feitiço direcionado que causa 134% do dano de arma.

Chuva de Meteoros: canaliza um feitiço que faz chover meteoros, causando 34% do dano de arma no impacto inicial e 20% do dano de arma adicional por segundo enquanto os alvos permanecem na área de efeito.

Bola de Fogo: Dispara uma bola de fogo pesada que causa 140% do dano de arma no impacto e deixa uma área flamejante de 3m que dura 6s. A área flamejante causa 10 por cento do dano de arma a cada segundo.

Piromante

Lança-chamas: Crie um jato de chamas com a ponta do bastão, causando 34% do dano de arma a cada segundo. Cada acerto incendeia inimigos, causando 3 por cento do dano da arma a cada segundo por 6 segundos.

Incinerar: causa uma explosão flamejante que causa 130 por cento do dano de arma e empurra todos os inimigos para trás em 3 metros. Incendeia inimigos, causando 3 por cento do dano de arma a cada segundo por 6 segundos.

Trilha de Chamas: Avance pelos alvos, causando 129 por cento de dano ao acertar. Passar por um alvo fará com que ele fique em chamas, aplicando uma queimadura que causa 10 por cento do dano de arma a cada segundo por 8 segundos.

Bastão Vital

Captura de tela via Amazon Games

Cura

Elo Divino: Cure o alvo em 150 por cento do dano de arma.

Solo Sagrado: Crie uma área no solo que dura 15 segundos e cura 20 por cento do dano de arma a cada segundo.

Respingo de Luz: Você e todos os membros do grupo em um raio de 100m são curados em 50 por cento do dano de arma.

Protetor

Orbe da Proteção: atira um projétil de luz que concede 10% de Reforço por 20s, cura um aliado em 10% do dano de arma e causa 146% do dano de arma quando atinge um inimigo.

Sinal Luminoso: atira um projétil de luz que causa 146% do dano de arma aos inimigos, se conecta ao alvo e cura todos os aliados próximos em 20% do dano de arma a cada segundo por 10 segundos.

Abraço da Luz: Cura direcionada em 100 por cento do dano de arma +30 por cento a mais para cada buff naquele alvo.

Manopla de Gelo

Captura de tela via Amazon Games

Tempestade de Gelo

Estacas de Gelo: Cria uma trilha de estacas que começa no jogador e segue em linha reta por 8 metros, causando 56% do dano da arma. O caminho termina com uma Estaca Poderosa que causará 157 por cento do dano de arma e aplicará um empurrão.

Tempestade de Gelo: um ataque à distância que causa 17% do dano da arma a cada 0,25 segundos e aplica Lentidão aos inimigos em um raio de 5 m da área congelada. 25 por cento de lentidão, alcance de 20 m, duração de 5 segundos.

Vento Arrepiante: Ataque direcionável em jogadores que lança uma coluna de ventos congelantes, empurrando inimigos 5 metros para trás enquanto causa 16% do dano de arma a cada acerto. Vento Arrepiante tem um alcance total de 7 metros com os 2 metros mais distantes aumentando o dano em 20 por cento sem empurrar os inimigos.

Construtor

Torre de Gelo: Uma Torre de Gelo posicionada que dispara projéteis de gelo, causando 50 por cento do dano de arma aos inimigos em um alcance de 20 metros por 15 segundos ou até ser destruída.

Chuva de Gelo: Invoca uma chuva de gelo que cria uma área congelada de aproximadamente 1 por 5 metros. Os inimigos que entrarem na chuva de gelo serão atingidos por um poderoso congelamento. O ongelamento deixa enraizado por 1 segundo, bloqueia corrida e esquiva, causa 50 por cento de lentidão e segue afetando o alvo por 3 segundos depois que ele sair da Chuva de Gelo. A Chuva de Gelo tem uma duração de 4 segundos.

Sepultado: O jogador pode sepultar a si mesmo em gelo para ficar invulnerável e aumentar significativamente a regeneração de mana. A Tumba de Gelo tem uma duração de 10 segundos e pode ser destruída. Os jogadores têm duas opções para cancelar o Sepultamento, pressionar o botão direito do mouse para sair ou pressionar o botão esquerdo do mouse para quebrar a Tumba de Gelo, causando dano e um empurrão por 20 de mana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 29 de setembro.