Quantos jogadores o New World tem?

Milhões de jogadores estão chegando para jogar o novo MMO de mundo aberto da Amazon, o New World.

O tão aguardado jogo, que chegou aos servidores ativos em 27 de setembro, teve um lançamento incrível na Steam e na Twitch, trazendo incontáveis ​​espectadores ansiosos para a plataforma de streaming.

No primeiro dia, mais de um milhão de jogadores entraram no New World, de acordo com a Amazon. Desde então, esse número saltou para muitos outros milhares, traduzindo-se em longos tempos de fila.

O New World atingiu o pico com mais de 750.000 jogadores simultâneos em 30 de setembro, logo abaixo do imensamente popular atirador tático CS:GO da Valve, de acordo com as estatísticas oficiais do jogo na Steam.

O MMO atraiu uma base média de jogadores simultâneos de mais de 450.000 todos os dias desde o lançamento, de acordo com o site de estatísticas New World Status.

No total, estima-se que o New World tenha mais de 13 milhões de jogadores e 1,3 milhão de jogadores diários, de acordo com a população do MMO. Esse número pode levar em consideração os jogadores do beta aberto e fechado do jogo.

O sucesso do jogo levou à instabilidade do servidor e longos tempos de espera. Para garantir que cada jogador possa encontrar um mundo aberto, a Amazon continua a adicionar novos mundos e expandir a capacidade dos servidores existentes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 11 de outubro.