Primeira temporada do Living World de Guild Wars 2 estará de volta pela primeira vez em quase 9 anos

Já faz muito tempo que os jogadores não têm acesso ao conteúdo da primeira temporada do Living World de Guild Wars 2 da forma que foi lançado em 2013, mas isso acontecerá em breve.

A primeira temporada do Living World será lançada em episódios, assim como o conteúdo atual do Living World, permitindo que a história seja jogada pela primeira vez desde seu lançamento. Atualmente, você pode reviver alguns dos eventos que aconteceram, mas a história é contada na forma de diálogos com personagens, animações e algumas descrições na aba do diário.

A história será lançada em várias atualizações diferentes e os dois primeiros episódios já estão previstos para os próximos meses. O primeiro episódio será lançado em 19 de abril e o segundo, em 24 de maio. Outros lançamentos acontecerão depois. São, ao todo, cinco episódios na história da primeira temporada. Todos os episódios serão gratuitos para todos os jogadores.

Imagem via ArenaNet

A primeira temporada do Living World acompanhou a história de Scarlet Briar e mudava a aparência de Lion’s Arch à medida que você avançava na história. A história do Living World foi lançada entre janeiro de 2013 e março de 2014 e foi um evento de conteúdo ao vivo, o que significa que o mundo ao seu redor mudava com o passar da história.

Se você olhar para o seu diário de história agora, a aba sobre a Scarlet’s War contém uma nota da ArenaNet no fim da página, explicando que ela foi feita como uma experiência a ser vivida enquanto acontecia e, por isso, é a única história do Living World que não está disponível para rejogar.

“Estamos animados para que os jogadores veteranos revisitem os principais momentos da primeira temporada do Living World, pela primeira vez em quase nove anos, e para que os novos jogadores tenham uma introdução melhor à narrativa da expansão e ao conteúdo do Living World que vem depois”, disseram os desenvolvedores no blog do jogo.

Caso você não tenha tido a chance de jogar a história da Scarlet’s War, será possível fazer isso em breve. Ela ainda contextualizará melhor a história de End of Dragons, que fez referência a Scarlet em alguns momentos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 22 de março.