Onde encontrar plantas de cânhamo em New World

O novo MMORPG da Amazon, New World, entrou em seu período de teste beta aberto hoje cedo. E com todas as profissões no jogo disponíveis para teste, os jogadores estão lutando em Aeternum para encontrar recursos. De todos esses recursos de coleta, nenhum é tão valioso quanto as plantas de cânhamo.

As plantas de cânhamo são mais comumente encontradas em pradarias e florestas em Aeternum. Uma vez em uma dessas regiões, você será capaz de reconhecer uma planta de cânhamo por um topo largo de cor violeta e um longo caule verde.

Se você não conseguir localizar plantas de cânhamo enquanto explora Aeternum, você pode sempre pressionar o botão do mapa (M) para ver quais recursos estão prontamente disponíveis ao seu redor.

Para colher uma planta de cânhamo e adicioná-la ao seu inventário, pressione a tecla de interação (E) para adicionar quantos pedaços de fibra estiverem na planta. Uma vez que a fibra estiver em seu inventário, você pode usá-la para várias receitas de confecção diferentes.

Mais notavelmente, a fibra é um recurso principal usado para criar linho. Por sua vez, o linho pode ser usado para criar produtos como bolsas e armaduras leves, as quais podem ser fortes nos níveis iniciais.

O open beta do New World está disponível para jogar agora até 13 de setembro. O lançamento completo do New World virá duas semanas depois, em 28 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 09 de setembro.