Onde encontrar Fibras em New World

O beta aberto do novo MMO da Amazon Games, New World, foi lançado e muitos jogadores estão procurando reunir recursos o mais rápido possível. Um desses recursos é a Fibra, muito procurada para fins de confecção.

A fibra é um dos recursos mais importantes que você pode encontrar em New World. É um ingrediente importante para receitas de confecção no início do jogo na estação de tecelagem. Os jogadores podem encontrar Fibra colhendo plantas de cânhamo em todas as áreas de floresta e pradarias localizadas dentro de Aeternum.

As plantas de cânhamo são facilmente identificáveis ​​por seus topos roxos e longos caules verdes. Depois de encontrar uma planta de cânhamo, você pode colhê-la pressionando a tecla de interação padrão (E) e recuperando qualquer fibra que ela produza, assim como faria com qualquer outro recurso no mundo aberto.

Se você estiver tendo problemas para encontrar Fibras, você pode pressionar (M) para abrir o seu Mapa Mundial e clicar no ícone “Locais de Recursos” para ver quais regiões de Aeternum abrigam diferentes recursos.

O beta aberto do New World acontece até hoje a noite. New World será lançado globalmente em 28 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 20 de setembro.