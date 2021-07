Nova expansão de Guild Wars 2, End of Dragons, será lançada em fevereiro de 2022

Os fãs de MMOs andam cheios de novas opções para conhecer, e agora, para coroar o momento, a ArenaNet anunciou que a aguardada terceira expansão de Guild Wars 2, End of Dragons, será lançada no início de 2022.

Inicialmente, End of Dragons deveria sair neste ano, mas houve um atraso na expansão, coincidindo com o retorno do do ex-diretor de jogo de Guild Wars 2, Colin Johanson, à liderança da ArenaNet.

A expansão leva os jogadores à ilha de Cantha, que costumava ser isolada, mostrando o lar da nação humana mais antiga de Tyria e outros acontecimentos mágicos. Para os fãs antigos da franquia, a ilha de Cantha não é um local novo, pois já apareceu em Guild Wars Factions, mas ela ainda não apareceu em Guild Wars 2.

Além da nova área, End of Dragons também adicionará a primeira montaria para duas pessoas do jogo, a Siege Turtle. Essa montaria permite viajar por Tyria em dupla mais facilmente.

Não foi anunciada uma data específica para o lançamento da expansão, mas será em fevereiro de 2022. A pré-venda já está aberta e, ao aproveitá-la, você poderá conseguir alguns itens raros, incluindo um baú de armas Flame Serpent, a capa Shing Hea Mosaic e o título Prodigy of Shing Jea. Dependendo do nível do pacote de pré-venda que você adquirir, também haverá gemas e novos visuais.

Guild Wars 2 foi lançado em 2012 e, desde então, mantém um número consistente de jogadores. No momento, o jogo é um dos mais populares entre os MMOs, mas, com novos concorrentes (New World da Amazon e o aguardado Ashes of Creation) chegando em breve, a ArenaNet escolheu o momento certo para adicionar novidades a Guild Wars 2 e lembrar os jogadores do porquê de ser tão popular até hoje.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 27 de julho.