New World implementa novo método de detecção de ausência e punições

Aqueles que procuram contornar as medidas contra ausência não serão capazes de fazê-lo por muito mais tempo.

A Amazon Games está desenvolvendo uma nova solução contra os jogadores que tentam contornar a mitigação de ausência nativa do New World.

Em uma atualização postada no final da noite de sábado, o gerente de comunidade, HardcoreHenry, postou uma atualização sobre como eles planejam lidar com os jogadores ausentes. Na postagem, eles se recusam a entrar em detalhes sobre como a solução funciona, e aqueles que estão jogando o New World normalmente não terão problemas de desconexão.

Aqueles que estão jogando New World desde o lançamento na segunda-feira estão bem cientes de como os tempos de espera são terríveis, muitos têm tentado encontrar maneiras de contornar a mitigação automática de ausência implementada pelos desenvolvedores do New World para evitar muito tempo na fila quando eles voltam ao jogo.

Muitos jogadores podem ser vistos correndo automaticamente contra as paredes, mas eles descobrirão da maneira mais difícil que a corrida automática não evita um o temporizador de ausência, alguns têm feito coisas como configurar macros para permanecer minimamente ativos enquanto estão longe do computador.

Aqueles que forem pegos pela primeira vez serão simplesmente chutados para o menu principal como se o temporizador de ausência estivesse funcionando normalmente. No entanto, se o comportamento continuar, o New World aplicará penalidades “mais severas”. A postagem não entrou em detalhes sobre o que acontece com os jogadores que continuam a contornar a mitigação de ausência.

O novo método de mitigação de ausência está sendo implementado ao longo de um período de tempo, então os resultados não serão imediatos, mas os jogadores que estão presos em longas filas podem ter certeza de que o problema chamou a atenção dos desenvolvedores e, esperançosamente, aliviará o longa espera apenas para entrar no jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 02 de outubro.