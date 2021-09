Melhores habilidades de Lança em New World

A lança tem o maior alcance entre as armas brancas disponíveis para os jogadores usarem no novo projeto de MMO da Amazon Studios, New World.

Enquanto outras armas corpo-a-corpo com longo alcance, como o Machadão e o Martelo de Guerra, são focadas no controle de grupo por meio de golpes amplos e danos cortantes, os jogadores que usam a lança são versáteis. Existindo tanto opções viáveis ​​de controle de grupo quanto de alta quantidade de dano através das árvores de habilidade da lança: Zoneador (controle de grupo) e Empalador (dano).

No entanto, apenas pegar uma lança afiada e sair para conquistar este novo mundo não garantirá o seu sucesso. Você vai querer usar a Lança da melhor maneira possível e isso inclui colocar pontos nos atributos corretos, equipar a armadura e a arma secundária certas e selecionar as melhores habilidades ativas de suas árvores de maestria de armas.

Aqui está tudo o que você precisa saber para fazer o melhor uso de sua Lança em New World.

Atributos

Destreza é o Atributo primário necessária para jogadores que usam a Lança e deve ser onde você coloca a maioria, senão todos os seus pontos de atributo ao subir de nível. Como com outras armas, não seria uma má ideia gastar alguns pontos a cada poucos níveis em Constituição, apenas para manter sua Saúde em dia. Mas a Destreza será seu foco principal.

Imagem via Amazon Games

Quando sua Destreza estiver no máximo, você pode começar a investir pontos em Força, o atributo secundário para usar a Lança. Se você está de olho na árvore Empalador e em suas habilidades de dano ao longo do tempo, você pode querer considerar o equilíbrio da distribuição de seus pontos entre Força e Destreza.

Arma secundária e armadura

Com a Lança, você causará muito danos perfurantes ao usar habilidades que enfatizam o controle de grupo ou danos ao longo do tempo. Para uma arma secundária, você vai querer algo que dê a você algum alcance maior ou alguma habilidade defensiva. E com seus atributos já favorecendo a Destreza, você tem algumas opções viáveis ​​para escolher.

A árvore de controle de grupo do mosquete, Armadilheiro, é indiscutivelmente a melhor opção junto com a árvore de Empalador de dano ao longo do tempo da Lança. Com habilidades passivas de armadilha e arremesso, melhorias de habilidade que podem curar você mesmo e desacelerar os inimigos, ela tem tudo que você precisa para combinar com um conjunto de habilidades de Lança que se concentra exclusivamente em devastar seus oponentes.

Se você está mais inclinado a usar a árvore Zoneador para a Lança e se concentrar mais em atordoando e derrubando seus oponentes, então você vai querer uma secundária focada mais em derreter seus oponentes quando eles forem derrubados. Com uma alta destreza, algo como a árvore do Combatente do Arco, a árvore do Franco-atirador do Mosquete ou a árvore de Sangue da Rapieira seriam uma ótima segunda opção para infligir muitos danos aos oponentes atordoados.

Para a Armadura, dependerá de qual árvore de maestria de lança você prefere, mas o peso da armadura Leve ou Médio será o caminho a escoler. Um peso de armadura leve daria a você um bônus de dano de 20 por cento, ideal para aqueles focados nas habilidades de dano ao longo do tempo da Lança. Um peso médio de armadura dá a você um aumento de dano de 10 por cento, mas também faz com que seus debuffs de controle de grupo durem 10 por cento a mais, o que é ideal para jogadores que usam as habilidades Zoneador.

Maestria da Lança

As habilidades ativas disponíveis na árvore de maestria da lança dão a você a escolha de se comprometer totalmente em dano ao longo do tempo ou no controle de grupo, ou de combinar os dois.

Na árvore do Empalador, o esquema é o dano ao longo do tempo. Perfurar é uma enxurrada de três ataques em que cada um causa 70 por cento do dano e aplicam vulnerável ao oponente para que ele sofra mais dano, tornando-a uma iniciadora de combate ideal, especialmente com suas melhorias. Espetar é um ótimo acompanhamento, causando 125 por cento do dano e fazendo com que o inimigo sangre por 10 segundos. Finalmente, o Saltar e Chutar envia seu personagem para frente para chutar seu alvo, causando 75 por cento do dano da arma e causando um atordoamento de 1,5 segundo.

Com a árvore Zoneador, suas habilidades ativas manterão seus oponentes atordoados e derrubados. Ciclone é um ataque giratório que causa 100% do dano da arma, empurra os oponentes para trás e aplica lentidão por três segundos. Dardo permite que você arremesse sua lança, causando 125 por cento do dano e atordoando um inimigo. Rasteira derruba um inimigo enquanto causa 75 por cento de dano.

O conjunto de habilidades ideal deve incluir Perfurar, Espetar e uma das habilidades de controle de grupo. A Rasteira afeta o inimigo por mais tempo, mas não causa tanto dano. Dardo causa mais dano e pode ser melhorado para derrubar inimigos também, tornando-se uma terceira opção viável na rotação da habilidade da Lança.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 10 de setembro.