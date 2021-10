Melhores armas e habilidades de Cura em New World

Em New World, como em outros títulos MMO, você precisará de um grupo de funções de jogadores diferentes se quiser terminar as expedições e os combates PvP pelos quais lutará para completar a história. Um curandeiro competente contribuirá com qualquer grupo, ajudando seus aliados em qualquer batalha.

A cura em New World é semelhante a outros jogos. Mas com o sistema de duas armas, os curandeiros podem ser responsáveis ​​por muito mais do que simplesmente manter os companheiros de equipe vivos. Para obter os melhores resultados como curandeiro, você deve selecionar as opções certas de armas e habilidades. Aqui estão algumas das melhores opções de curandeiros que você pode experimentar para encontrar a mais adequada ao seu estilo de jogo.

Melhores Armas e Habilidades de Curandeiro do New World

Imagem via Amazon Games

No momento, a única arma capaz de curar no New World é o Bastão Vital. Você vai querer dominar esta arma, não importa a opção que você selecionar.

Se você está procurando a melhor maneira de aumentar o nível desta arma de cura, pode dar uma olhada em nosso guia de Bastão Vital, que fornecerá detalhes detalhados de como obter o máximo desta arma. Se você está atrás de uma opção de cura alternativa, aqui estão algumas das melhores ideias que os jogadores desenvolveram até agora.

Curandeiro Suporte (Machadinha)

Imagem via Amazon Games

O papel principal de um curandeiro é manter seus aliados vivos, e essa opção criada por um usuário do NewWorldFans.com faz isso perfeitamente, ao mesmo tempo que oferece muitos fortalecimentos para conceder a eles.

Para o lado de cura, você vai querer as habilidades Solo Sagrado e Sinal Luminoso para bastante cura em área para aliados. Isso é extremamente útil em expedições em que os jogadores são agrupados em torno de um inimigo. A última habilidade a ser escolhida é o Orbe da Proteção. Isso dará aos aliados fortalecimento junto com uma cura extra.

Os efeitos negativos virão da arma secundária, a Machadinha. Você vai querer Arremesso Rasgante para aplicar Vulnerável aos inimigos, Distanciamento Social para causar lentidão aos inimigos que se aproximam e, finalmente, Arremesso Infectado para aplicar Enfermidade e Enfraquecido.

Para completar, vá em frente e coloque todos os seus Atributos em Foco. Para armadura, você provavelmente vai querer escolher entre médio ou pesado para maior resistência.

Paladino (Martelo de Guerra)

Imagem via Amazon Games

Em outra versão encontrada no NewWorldFans.com, os jogadores terão habilidades de cura adequadas enquanto fornecem dano, atordoamentos e efeitos negativos na linha de frente.

Você vai querer escolher o MArtelo de Guerra junto com seu Bastão Vital, e isso se tornará a chave do seu estilo de jogo durante a batalha. Para o Martelo de Guerra, escolha Ruptura de Armadura pelo efeito negativo, Martelo Poderoso para causar algum dano, finalmente, Onda de Choque para atordoar inimigos em área.

O Bastão Vital será usado principalmente para cura em área então, novamente, vá em frente e pegue Solo Gradado e Sinal Luminoso. Então, você vai querer completar a maestria do Bastão Vital com Abraço da Luz para curas direcionadas.

Quanto aos Atributos, você vai querer colocar a maioria deles em Foco para aumentar seu poder de cura, enquanto o resto vai para Força para causar dano ou Constituição para fornecer a resistência muito necessária. Para completar e cumprir seu juramento de paladino, use Armadura Pesada para ter ainda mais durabilidade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 01 de outubro.