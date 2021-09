Melhor habilidades de Machadinha em New World

A Machadinha pode ser particularmente forte quando combinada com as ferramentas certas.

A Machadinha é uma das opções de combate corpo a corpo mais fortes em New World. Por si só, é relativamente forte. Mas quando combinada com as opções secundárias certas e habilidades passivas, pode ser particularmente letal.

Os jogadores frequentemente estarão procurando por uma boa opção secundária para combinar com a Machadinha para obter o máximo da arma. Embora ela seja forte por si só, a Machadinha é melhor combinada com uma arma de longo alcance para produzir as maiores quantidades de dano por segundo. Idealmente, você desejará combinar a Machadinha com uma arma como o Arco ou Mosquete para manter suas estatísticas e atributos consistentes.

Ainda assim, há muito espaço para personalização em New World. Você pode usar praticamente qualquer combinação de atributos e estatísticas que desejar ao usar as armas de sua escolha. No que diz respeito à Machadinha, porém, aqui estão os atributos e as habilidadss que você deseja usar para tirar o máximo proveito da arma.

Atributos

Seus atributos sempre definirão seu personagem em New World, independentemente da arma que você está usando. Quando equipado com uma machadinha, você deseja priorizar a Destreza acima de todos os outros atributos.

Mesmo que a Força seja o principal atributo da Machadinha, a Destreza é ainda mais desejável devido aos bônus que ela concede a cada 50 pontos no atributo. Bônus em sua chance de acerto crítico, bem como sua capacidade de esquiva, tornam a Destreza extremamente forte para jogadores de Machadinha.

Aqui está a o resultado geral dos atributos quado você deseja usar a machadinha.

Força: 15

Destreza: 150

Inteligência: 0

Foco: 0

Constituição: 50

Armas e armaduras secundárias

Imagem via Amazon Games

Ao usar uma Machadinha como arma principal, você vai querer optar por um arco como sua arma secundária. O Arco tira o máximo proveito dos bônus dados a você pela Destreza e é uma escolha geral mais forte para quando você precisa se esquivar de uma luta e causar danos da linha de trás enquanto aumenta sua Saúde total.

Em termos de armadura, você provavelmente usará uma armadura média ou pesada. Mas você vai querer se concentrar principalmente nos atributos e bônus que as peças da armadura trazem para o seu personagem. Acima de tudo, se uma peça de armadura aplica um fortalecimento a um dos atributos de sua Machadinha, você vai querer usá-la. Além disso, procure por armaduras que podem lhe dar chance extra de Redução de Dano, Redução de Tempo de Recarga e Ataque Crítico.

Maestria da Machadinha

Screengrab via NewWorldFans.com

Ao jogar com uma Machadinha, você vai querer se manter focado em causar o máximo de dano possível enquanto se mantém vivo. Se você ficar com um total de Saúde baixa, habilidades passivas como Enxurrada Furiosa e Desafiar a Morte permitirão que você permaneça vivo e cause o máximo de dano que puder.

Os jogadores da Machadinha se verão contando com a estratégia de entrar e sair das lutas para causar danos em rajadas esporádicas. Mesmo enquanto você está na retaguarda de um encontro regenerando-se até a saúde total, você ainda será capaz de manter seus danos altos com suas opções secundárias.

Além disso, com habilidades ativas como Berserk e Enxurrada Furiosa, você será capaz de causar uma tonelada de dano em um curto período de tempo antes de ter que recuar inevitavelmente e causar dano da retaguarda através da árvore de lançamento da Machadinha, bem como com seu Arco.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 10 de setembro.