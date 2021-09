Lista completa de servidores de New World no lançamento

New World está chegando e você já pode começar a planejar a sua aventura, pois foi liberada uma lista com todos os servidores que estarão disponíveis para jogar no lançamento.

A lista de servidores do lançamento inclui mais opções que os betas anteriores e ainda tem muito espaço para atender todos os jogadores em sua jornada ao mundo de Aeternum. Planejar entrar no mesmo servidor que as pessoas com as quais você joga é essencial para avançar no jogo e no mundo. Isso vale para qualquer MMO, mas é especialmente importante em New World, onde o combate entre facções é uma mecânica básica.

Você terá quase uma semana para conversar com seus amigos e decidir em que servidor de New World a sua aventura vai começar. Confira abaixo a lista com todos os servidores disponíveis no lançamento para ajudar a decidir.

Todos os servidores de New World no lançamento

🚨THE WORLD LIST!🚨



🧭 Coordinate with your friends to #playnewworld on the same world for the official launch!



RT and tag your fellow Adventurers! pic.twitter.com/iU0ohg7KPq — New World (@playnewworld) September 22, 2021

No lançamento, New World terá 26 servidores da América do Sul, 54 da América do Norte – Leste (NA East), 22 da América do Norte – Oeste (NA West), 64 da Europa Central e 11 da Austrália.

Confira os nomes de todos eles abaixo e já vá pensando no melhor para você e para os seus amigos:

América do Sul:

Albur

Eugea

Kukku

Nammu

Apsu

Kigal

Niraya

Atlantis

Hubur

Alatyr

Irkalla

Tuma

Svarga

Arali

Tamag

Modun

Kunlun

Liusha

Aratta

Taparloka

Kitezh

Jianmu

Dilmun

Lanka

Naraka

Dunnu

América do Norte – Leste:

Themiscyra

Cantahar

Aztlan

Yaxche

Topan

Valhalla

Xibalba

Morrow

Locuta

Krocylea

Adlivun

Minda

Loloi

Kay Pacha

Mictlan

Ensipe

Dominora

Pyrallis

Eden

Maramma

Ute-Yomigo

Sitara

Hanan Pacha

Babilary

Argadnel

Barataria

Silha

Calnogor

Falias

Moriai

Ruach

Heliopolis

Tritonis

Norumbega

Ys

Royllo

Ogygia

Tlalocan

Zuvendis

Atvatabar

Scheria

Frislandia

Valgrind

Orun

Takamagahara

Aarnivalkea

Orofena

Olympus

Pleroma

Vingolf

Pahruli

Nunne Chaha

Oceana

Duguang

América do Norte – Oeste

Camelot

Kshira Sagara

Linnunrata

Mulitefao

Ptolemais

Celadon

Neno Kuni

Uku Pacha

El Dorado

Nidavellir

Vourukasha

Plancta

Riallaro

Kronomo

Ferri

Sarragalla

Theleme

Tlillan-Tlapallan

Yggdrasil

Lilliput

Mag Mell

Aukumea

Europa Central:

Asgard

Duat

Eurytheia

Finias

Hades

Hellheim

Ekera

Gaunes

Abaton

Harmonia

Alastor

Fae

Slavna

Albraca

Elysium

Ganzir

Silpium

Utgard

Annwyn

Hyperborea

Sanor

Rocabarra

Zerzura

Amenti

Glyn Cagny

Tupia

Saena

Urdarbrunn

Penglai

Alfheim

Saba

Vainola

Lyonesse

Bysa

Bakhu

Ife

Melinde

Nifheim

Tanje

Baltia

Inferni

Muspelheim

Thule

Tir Na Nog

Barri

Idavoll

Runeberg

Naxos

Murias

Bifrost

Icaria

Nav

Bengodi

Kor

Bensalem

Iroko

Midgard

Ketumati

Una-Bara

Lyonesse

Jotunheim

Caer Sidi

Ishtakar

Metsola

Austrália:

Adiri

Baralku

Duzakh

Agartha

Eridu

Yama

Zara

Barzakh

Hsuan

Utopia

Buzhou

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 22 de setembro.