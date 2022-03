Guild Wars 2 traz de volta a primeira temporada do Living World e confirma nova expansão, novo mapa em Cantha e mais

Muitas novidades a caminho do MMO no ano em que ele completa uma década.

No blog do jogo, a equipe de desenvolvimento de Guild Wars 2 divulgou uma grande atualização sobre o futuro próximo e distante do jogo, incluindo alguns movimentos na empresa, novos conteúdos e muito mais.

A equipe começou apresentando dois novos integrantes, que foram promovidos na ArenaNet há pouco tempo. Amy Liu agora é produtora executiva, encarregada do “como e quando” do desenvolvimento de GW2. Josh “Grouch” Davis foi promovido a diretor de jogo e agora é responsável pelo “o que e por quê” do desenvolvimento de GW2.

O resto do texto explica com muitos detalhes quais serão os próximos passos do jogo. Confira os pontos mais importantes.

Planos de lançar Guild Wars 2 na Steam

Os desenvolvedores de Guild Wars 2 pretendem lançar o MMO na Steam para aumentar o número de jogadores possíveis — e o plano é que ele seja lançado na plataforma ainda neste ano. Eles também estão trabalhando para tirar o DirectX11 da fase beta, fazendo dele a configuração gráfica padrão para todos os jogadores.

Primeira temporada do Living World está de volta depois de muito tempo

Imagem via ArenaNet

A primeira temporada do Living World, que atualmente não está disponível para jogar, vai voltar ao jogo de forma gratuita. Os episódios serão lançados seguindo um cronograma, como acontece com as histórias atuais do Living World, e só os dois primeiros episódios têm data definida até o momento. Há muitas referências a Scarlet Briar em End of Dragons, então é uma ótima oportunidade para aqueles que não conseguiram jogar no lançamento original, que podem entender melhor o contexto de parte do conteúdo de End of Dragons.

World vs. World tem novidades

Ninguém tinha notícias do World vs. World desde um texto de setembro, que listou os problemas atuais do modo e planos para o futuro. Muito disso ainda vale após a atualização, mas a equipe explicou em mais detalhes como está a situação após o lançamento de End of Dragons.

Os desenvolvedores ainda estão trabalhando na fase um da reestruturação do WvW, então podemos esperar um novo beta nos próximos meses. Mas ainda será um beta da fase um. O modo também terá mais recompensas, mas ainda não foram divulgados detalhes de quais são elas.

Mais atualizações de balanceamento regulares

O balanceamento de profissões caminha lado a lado com os objetivos da equipe para o WvW. Esse é um dos maiores pontos de discussão em todos os modos de jogo e parece que as atualizações passarão a ser mais frequentes, especialmente se for necessário fazer pequenos ajustes entre atualizações maiores.

Os desenvolvedores acrescentaram que vão estudar as habilidades, características e utilidades menos usadas para aumentar sua viabilidade. Mais alterações de balanceamento ao PvP e ao WvW serão feitas em 29 de março. A primeira grande atualização de balanceamento de profissões acontecerá em 28 de junho.

Mais conteúdo PvE em Cantha

Após o lançamento de End of Dragons, os desenvolvedores passaram muito tempo corrigindo erros, problemas que podiam ser explorados e pequenas falhas de balanceamento. Eles também trabalharam para ajustar o meta de Dragon’s End, que, segundo os jogadores, era difícil demais e bloqueava o acesso à montaria de tartaruga. Agora que os jogadores estão mais confortáveis com o meta e que a maior parte de suas queixas foi resolvida, a equipe vai passar para a próxima etapa.

Os Challenge Modes das Strike Mission serão lançamentos temporários, as armas lendárias da terceira geração estão começando a aparecer nas atualizações de conteúdo e há uma nova atualização de história que inclui um novo mapa em Cantha.

Mapa de conteúdo para o primeiro semestre de 2022

Historicamente, a ArenaNet alterna entre muita transparência e muito silêncio. Mas, a partir de agora, o blog de Guild Wars 2 passará a ter publicações de “State of the Game” (“Estado do jogo”). E esta até incluiu um mapa de conteúdo para os próximos quatro meses.

Imagem via ArenaNet

29 de março: começa o Super Adventure Festival, atualização de End of Dragons

19 de abril: Strike Mission Aetherblade Hideout: Challenge Mode, primeiro episódio da primeira temporada do Living World

10 de maio: Strike Mission Xunlai Jade Junkyard: Challenge Mode

24 de maio: Strike Mission Kaineng Overlook: Challenge Mode, variante de arma lendária de Zhaitan, segundo episódio da primeira temporada do Living World

7 de junho: Dragon Bash Festival, Strike Mission Harvest Temple: Challenge Mode

28 de junho: atualização de balanceamento das profissões, nova variante de arma lendária

No WvW, haverá betas e novos eventos, mas ainda não há datas definidas para esses eventos; elas serão anunciadas quando estiverem definidas.

Uma nova expansão de Guild Wars 2

Embora a expansão End of Dragons traga um final bom e limpo para a história que vem se desenvolvendo há quase 10 anos, a equipe ainda tem mais histórias para contar e já confirmou que haverá mais uma expansão de Guild Wars 2.

As novidades dessa próxima expansão são escassas e parece que haverá muito da história do Living World entre End of Dragons e a próxima expansão, então não espere mais novidades dessa expansão tão cedo.

Agora que Liu e Grouch anunciaram que as atualizações serão mais frequentes, espera-se que em breve haja mais notícias do WvW e do PvP, além das atualizações regulares de balanceamento e história. Guild Wars 2 também comemora seu aniversário de 10 anos neste ano, em 28 de agosto, e os fãs já esperam que a festa seja gigante.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 22 de março.