Existem microtransações em New World?

A Amazon Games está decidida contra o “pagar para ganhar”.

New World, o próximo MMO da desenvolvedora, incluirá uma loja no jogo no lançamento, mas não contará com melhorias de personagens ou qualquer coisa diretamente conectada à jogabilidade. Com lançamento previsto para 28 de setembro de 2021, a edição padrão do jogo custará R$ 75,49 e será comprada uma única vez.

O “foco” da loja serão itens cosméticos que os jogadores poderão usar para “realçar” o visual de seus personagens, de acordo com o diretor criativo, David Verfaillie. Essas microtransações fornecerão uma estética alternativa para os jogadores.

“Definitivamente, ouvimos o feedback dos jogadores e nosso foco é que não queremos que o New World seja uma experiência em que se paga para ganhar”, disse Verfaillie em uma entrevista coletiva.

A “ênfase” da loja está nos cosméticos no lançamento, mas os desenvolvedores acreditam que há espaço para “melhorias na qualidade de vida” que não vão entrar no “território de pagar para ganhar”.

“Vamos nos concentrar na experiência cosmética no lançamento”, explicou Verfaillie. “Acreditamos que é algo que os jogadores vão gostar e definitivamente não ultrapassa os limites. E então trabalharemos com nossa comunidade para decidir aonde podemos ir que todos considerem justo.”

No futuro, os jogadores poderão comprar coisas como armazenamento adicional na loja, de acordo com Verfaillie. Mas tudo o que está disponível com dinheiro do mundo real também pode ser obtido no jogo.

“No jogo, existem maneiras de aumentar seu armazenamento. Mas há algumas pessoas que podem não ter tempo ou querer se comprometer com todas as formas do jogo”, disse Verfaillie. “Portanto, existem maneiras pelas quais as pessoas com menos tempo disponíveis podem acompanhar os jogadores em certos aspectos como esse.”

Resta saber quanto custarão essas microtransações, mas considerando que o New World não tem um modelo de assinatura além da compra inicial, os cosméticos quase certamente terão um preço considerável.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 10 de setembro.