Elder Scrolls Online (ESO) tem suporte a multiplataforma?

Pouco a pouco, Elder Scrolls Online se tornou um dos MMOs mais populares do mercado, com milhares de jogadores explorando o continente de Tamriel todos os dias. Você pode escolher entre diversas raças, se aliar a uma entre três facções e escolher uma classe que combine com o seu estilo de jogo.

ESO está disponível para PC, Xbox, PlayStation e Google Stadia, o que significa que há várias formas de aproveitar o jogo. Mas, embora ele esteja em várias plataformas diferentes, é melhor entender as opções do multiplataforma antes de se comprometer com uma delas, pois a escolha errada talvez não permita jogar com os amigos.

Infelizmente, Elder Scrolls Online não tem suporte a jogo multiplataforma no momento. Isso significa que os jogadores de PC não podem jogar com os do Xbox ou PlayStation. Os servidores do Stadia são compartilhados com os de PC, e é o mais próximo que se chega disso no momento.

Também se usa os mesmos servidores para gerações diferentes do mesmo console, o que significa que você pode jogar com amigos que tenham versões mais novas ou mais antigas do mesmo console. O Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S usam o mesmo servidor, enquanto o PS4 e o PS5 usam outro.

É improvável que ESO implemente um multiplataforma completo num futuro próximo, o que significa que você vai precisar escolher bem a plataforma em que vai comprar o jogo, caso tenha acesso a mais de uma. Mas o jogo é o mesmo em qualquer uma das opções, então a experiência não será tão diferente.

Não existir multiplataforma pode ser um problema caso você queira jogar com amigos que usem plataformas diferentes. Lembre-se das restrições antes de comprar, caso não queira jogar ESO sozinho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 02 de fevereiro.