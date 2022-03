Confirmado: Guild Wars 2 terá outra expansão

Guild Wars 2 End of Dragons lançou há menos de um mês e encerrou o ciclo do Elder Dragon, amarrando várias pontas soltas e finalizando bem uma história que começou há quase 10 anos.

Embora haja um encerramento da saga do Elder Dragon, Guild Wars 2 não vai parar por aí. Os desenvolvedores já confirmaram que haverá no mínimo mais uma expansão antes de concluir o livro de história de Guild Wars 2, e talvez ainda haja mais depois disso.

“Não estamos brincando quando dizemos que nosso foco é o longo prazo”, disse a equipe de Guild Wars 2 no blog do jogo. Nunca uma expansão foi confirmada tão pouco tempo depois do lançamento de outra, mas essa é a única novidade que será divulgada por enquanto. A equipe ainda está trabalhando em melhorias ao conteúdo da expansão End of Dragons.

Mais temporadas de história do Living World ainda serão lançadas depois que essas melhorias a End of Dragons terminarem. A próxima atualização da história continua a narrativa de Canthan e inclui um novo mapa nessa região. Embora não haja nenhum indicativo de que narrativa será seguida nas próximas temporadas, a cena dos créditos finais de End of Dragons pode mostrar algumas pistas dos próximos passos.

A equipe de desenvolvimento também planeja atualizações mais frequentes sobre o futuro do jogo na forma de publicações de “State of the Game” (“Estado do jogo”) no blog. Nada no comunicado à imprensa indicou qual seria a frequência dessas atualizações.

O texto também incluiu novidades sobre outras áreas do jogo, incluindo o balanceamento de profissões, o World vs. World e as atualizações dos próximos meses.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 22 de março.