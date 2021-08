Como participar do beta de Guild Wars 2: End of Dragons

A terceira expansão de Guild Wars 2, End of Dragons, será lançada em fevereiro do ano que vem. Mas você já poderá testá-la em breve.

Com três sessões diferentes de testes beta já anunciadas, haverá oportunidade de sobra nos próximos meses para conhecer as novas especializações e profissões e se acostumar com elas.

Até agora há três fases de testes beta planejados para Guild Wars 2: End of Dragons entre agosto e outubro.

17 a 21 de agosto

21 a 25 de setembro

26 a 30 de outubro

Cada beta só dura alguns dias, mas inclui a revelação de um novo trio de especializações de elite. Então, se quiser testar todas as especializações de elite que serão lançadas em End of Dragons, é melhor anotar na agenda as três datas do beta.

Para participar do beta de End of Dragons, não existe nenhum processo específico de inscrição. Todos os testes beta estão abertos para todos os jogadores, incluindo aqueles com contas gratuitas.

Tudo o que você precisa fazer para acessar o beta é entrar na sua conta quando o período do beta tiver começado. Ao fazer isso, você terá a oportunidade de criar até três novos personagens de nível 80. Esses personagens podem ter qualquer uma das novas especializações elite já anunciadas.

A partir daí, você deve conseguir participar do teste sem problemas. É só se lembrar das datas do beta para não perder nenhuma oportunidade de testar as novidades de End of Dragons antes de seu lançamento, no início de 2022.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 12 de agosto.