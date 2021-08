Como participar do beta aberto de New World

Com o lançamento de New World adiado, a Amazon anunciou que haverá um segundo teste beta no mês que vem, antes de o jogo ser lançado oficialmente.

O jogo deveria ser lançado no fim de agosto, mas algumas falhas ficaram evidentes no beta fechado de julho, fazendo com que a Amazon adiasse o lançamento por um mês, para 28 de setembro.

O beta, que começou no final de julho e foi até o começo de agosto, foi tecnicamente fechado, mas todos que comprassem o jogo na pré-venda receberiam acesso a ele.

Desta vez, o beta será aberto para todos. Isso ajuda a Amazon a testar uma parte dos problemas de lotação do servidor que o jogo enfrentou no beta fechado.

O beta do próximo mês vai começar em 9 de setembro e terminar em 12 de setembro. Você poderá pedir acesso a partir das 11h BRT de 8 de setembro.

Para participar do beta, você vai precisar solicitar acesso ao cliente através da página oficial de New World na Steam com a ferramenta Steam Playtest.

As mudanças feitas ao jogo entre o beta fechado e o beta aberto estarão no fórum oficial do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 25 de agosto.