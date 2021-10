Como obter todas as Arcanas em New World

Todas as arcanas, para que são usadas ​​e onde encontrá-las.

Arcanas vêm em todas as formas e tamanhos diferentes em New World.

Você pode encontrar arcanas de água, fogo, ar, terra, alma, vida e morte espalhadas pelo novo MMO de mundo aberto da Amazon. O recurso muito procurado pode ser usado para criar receitas, itens, lapidar joias e muito mais.

Aqui está onde encontrar arcanas na vasta terra de Aeternum.

Arcanas de água

Usado para: As arcanas de água são usadas em receitas de Arcana, Forjamento de Armaduras, Mobília e Cantaria.

Onde encontrar: eles são derivados de Agrião Fluvial, uma planta comumente localizada perto de cachoeiras e rios em lugares como Guardaventos e Queda Eterna, Pedra Manancial, um filão de mineração encontrado em Falésias do Monarca e outras áreas do mundo, e Peixe-espinho Flutuante, um recurso de coleta encontrado flutuando em torno de rios e perto da costa.

Arcanas de fogo

Usado para: Arcanas de fogo são usadas em receitas de Arcana, Mobília e Cantaria.

Onde encontrar: Elas são derivadas de Glória Draconiana, uma planta comumente encontrada em Guardaventos, Pedra Chamuscada, um filão de mineração em chamas encontrado em todo o mundo, e Lesma Salamandra, um recurso de coleta encontrado em troncos de árvore curvos e quebrados em lugares como o Pântano do Tecelão.

Arcanas de ar

Usado para: Arcanas de ar são usadas em receitas de Arcana, Engenharia, Mobília e Cantaria.

Onde encontrar: eles são derivados de Bulbo Chocante, uma planta comumente encontrada em áreas de grande altitude em lugares como Falésias do Monarca e Bosque Reluzente, Coluna Chocante, um filão de mineração semelhante a uma rocha encontrado em Primeira Luz, Guardaventos e Falésias do Monarca, e Besouro Elétrico, um recurso de coleta encontrado em Bosque do Éden.

Arcanas de terra

Usado para: As arcanas de terra são usadas ​em receitas de Arcana, Forjamento de Armaduras, Mobília e Cantaria.

Onde encontrar: elas são derivadas de Espinho Terrestre, uma planta localizada em Falésia do Monarca, Pântano do Tecelão, Guardaventos e Queda Eterna, Rochedo Terrestre, um filão de mineração encontrado em lugares como Primeira Luz, Guardaventos e Queda Eterna, e Jabuti Terrestre, um recurso de coleta encontrado em lugares como Crosta de Ébano, Bosque do Éden e Montanha Arruinada.

Arcanas de alma

Usado para: As arcanas de alma são usados ​​em receitas de Arcana, Engenharia, Mobília e Cantaria.

Onde encontrar: Eles são derivados de Broto Anímico, uma planta comum localizada em Queda Eterna e Guardaventos, Coluna Anímica, um filão de mineração encontrado em Queda Eterna e Falésias do Monarca, e Serpe Anímica, um recurso de coleta encontrado em Guardaventos e Queda Eterna.

Arcana de morte

Usado para: As arcanas de morte são usados ​​em receitas de Arcana, Mobília, Cantaria e Forjamento de Armas.

Onde encontrar: elas são derivadas de Raiz Maculada, uma planta localizada a oeste e nordeste do Lago Genevieve, e Antares e Pântano do Tecelão, Rochedo Maculado, um filão de mineração encontrado em Primeira Luz, Guardaventos, Queda Eterna e Falésias do Monarca, e Mariposa Maculada, um recurso de coleta encontrado em Primeira Luz e Queda Eterna.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 29 de setembro.