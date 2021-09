Como aumentar o nível de todas as Habilidades Mercantes de New World

As profissões do MMO New World da Amazon são uma das características básicas do jogo. Mas para os não iniciados, eles podem parecer extremamente opressores.

Ao contrário de alguns outros MMOs, em vez de forçar os jogadores a selecionar uma ou duas profissões, o New World permite, e até incentiva, os jogadores a subir de nível em todas as profissões no jogo, e há muitas.

Com 17 profissões diferentes para subir de nível, você pode começar a entrar em pânico na primeira vez que olhar a página “Habilidades Mercantes” do seu personagem. Mas é mais simples do que parece.

Embora haja uma tonelada de coisas para aprender, muitas das habilidades que você aprende em New World funcionam em conjunto umas com as outras. Ao trabalhar para subir o nível de uma delas, você também estará passando de nível outras habilidades.

Existem sete profissões de confecção: Arcana, Forjamento de Armaduras, Culinária, Engenharia, Mobília, Joalheria e Forjamento de Armas.

Existem cinco profissões de coleta: pesca, colheita, extração de madeira, mineração e esfola.

Existem cinco profissões de refinamento: Trabalho em Couro, Fundição, Cantaria, Tecelagem e Marcenaria.

Toda profissão de confecção requer materiais que podem ser obtidos no refinamento e/ou coleta, e toda profissão de refinamento requer materiais que podem ser coletados.

A maneira ideal de passar todas as profissões de nível é começar coletando e terminar na confecção das coisas que você coletou e refinou.

A coleta pode ser feita em qualquer lugar no mundo aberto que tenha os recursos que você procura. O refinamento e a confecção podem ser passados de nível usando Estações de Trabalho específicas associadas a uma Habilidade Mercante específica.

Veja como subir de nível cada Habilidade Mercante em New World:

Confecção

Arcana: permite que você crie armas mágicas e consumíveis, como poções de saúde ou mana.

Para subir sua Arcana de nível, você vai querer se concentrar na Colheita como Habilidade Mercante de Coleta, bem como na Mineração e Extração de Madeira. As profissões de Refinamento de que você precisa para Arcana são Fundição e Marcenaria.

Arcana pode ser trabalhada visitando um Repositório Arcano em uma cidade.

Forjamento de Armaduras: permite fazer algibeiras e armaduras. Isso inclui itens que vão para a cabeça, peito, mão, perna e pé.

Requer recursos obtidos de Colheita, Esfolamento e Mineração. Habilidades de Refinamento usadas para Forjamento de Armaduras incluem Trabalho em Couro, Tecelagem e Fundição.

O Forjamento de Armaduras pode ser realizado em uma Forja ou em uma estação de Alfaiataria.

Culinária: cria comida que cura seu personagem e dá fortalecimentos a ele. Requer itens adquiridos de Esfolamento e Pesca. Cozinhar pode ser feito em uma Estação Cozinha.

Engenharia: permite que você crie armas de longo alcance, munição e ferramentas de coleta. Dependendo do que você está elaborando, você precisará de Colheita, Esfolamento, Extração de Madeira e Mineração. Além disso, você terá que ser capaz de usar as Habilidades Mercantes de Refinamento: Fundição, Marcenaria, Trabalho em Couro e Tecelagem.

Esta é uma das profissões de artesanato mais abrangentes, mas exatamente o que você precisa dependerá se você está fazendo coisas como armas ou arcos.

A engenharia pode ser feita em uma Oficina ou Forja.

Mobília: Isso o ajudará a encher a casa do jogo com móveis, baús e troféus. Requer Colheita, Extração de Madeira e Mineração. Para o Refinamento será necessário Fundição, Marcenaria e Tecelagem.

Assim como a Engenharia, a Mobiliário pode ser feita em uma Oficina.

Joalheria: Permite que os jogadores façam Amuletos, Anéis e Brincos. Para subi-la de nível, você precisará reunir recursos por meio da Mineração e refiná-los com Fundição e Cantaria.

Esta Habilidade pode ser realizada na Estação de Alfaiataria de uma cidade.

Forjamento de Armas: cria armas para seu personagem usar. Requer materiais de Mineração, Extração de Madeira e Esfolamento. As profissões de refinamento associadas a ela são Fundição, Marcenaria e Trabalho em Couro.

Assim como a Armadura, o Forjamento de Armas pode ser feita em uma Forja.

Refinamento

Trabalho em Couro: Refina os recursos obtidos com Esfolamento e pode ser realizado em um Curtume.

Fundição: Refina os recursos obtidos na Mineração e pode ser realizada em uma Fundição.

Cantaria: Refina as gemas normalmente coletadas na Mineração e pode ser feito em uma Mesa de Cantaria.

Tecelagem: Refina os materiais da Colheita para criar o tecido. Isso pode ser feito em um Tear.

Marcenaria: Refina os materiais coletados na Extração de Madeira para criar tipos específicos de madeira. Isso é feito em uma Loja de Madeira.

Coleta

Todas as Habilidades Mercantes de Coleta podem passar de nível viajando pelo mundo e interagindo com recursos associados a elas. Embora seja simples, pode ser demorado e requer uma ferramenta específica. Essas ferramentas podem ser criadas em uma Oficina.

Pesca: Requer uma vara de pescar, que pode ser obtida por meio de uma missão no início do jogo. Ela pode ser usada para obter materiais para Culinária.

Colheita: Requer uma foice. Colher ervas e cânhamo nas zonas iniciais irá ajudar nos níveis iniciais.

Extração de Madeira: Requer um machado lenhador. Derrube árvores para subir de nível.

Mineração: Requer uma picareta de mineração. Quebrar pedras e filões de ferro para começar irá aumentar o nível.

Esfolamento: requer uma faca de esfolar. Tirar a pele da vida selvagem que você mata durante missão aumentará essa habilidade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 27 de julho.