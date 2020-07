Todos os cards revelados da próxima expansão de Hearthstone, Universidade de Scolomântia

A próxima expansão de Hearthstone finalmente foi revelada e se chama Universidade de Scolomântia.

A expansão procura introduzir novas mecânicas a Hearthstone, incluindo cartas de classe dupla. Não confunda com cartas neutras: as cartas de classe dupla só podem ser usadas por duas classes. As classes que podem usar cada carta de classe dupla são indicadas nas cores de cada carta. Preste atenção em Broto Relampejante e Shan’do Garrabrava abaixo para entender.

Além das cartas de classe dupla, Universidade de Scolomântia também acrescenta uma nova palavra-chave a Hearthstone, Sortilégio. Cartas com Sortilégio ativam seu texto no primeiro feitiço de todos os turnos do jogador que as controlar. Sortilégio e as classes duplas adicionam novas camadas interessantes à construção de decks em Hearthstone.

Os que estão familiarizados com World of Warcraft, em cujo universo Hearthstone se passa, podem reconhecer o nome Scolomântia. No WoW, Scolomântia é uma escola de Necromancia que fica nas Terras Pestilentas Orientais. Na versão de Hearthstone da escola, porém, parece que Scolomântia se tornou uma espécie de Hogwarts.

Confira todas as cartas reveladas da expansão Universidade de Scolomântia de Hearthstone até agora.

Anotador Diligente

Escudeira Redobrada

Aluno Transferido

Estudos da Natureza

Ladra de Varinha

Mísseis Involutivos

Broto Relampejante

Shan’do Bravagarra

Ossorange

Neófita da Seita

Tutora Infame

Primeiro Dia de Aula

Frazzled Freshman

Encrenqueiro

Magescriba Ônix

O artigo será atualizado à medida que novas cartas forem reveladas. Você já pode adquirir Universidade de Scolomântia em pré-venda.

Artigo publicado originalmente em inglês por Taylor Cusick no Dot Esports no dia 14 de julho.