Revelado Grifo em Mergulho, nova carta de Despontar dos Dragões de Hearthstone

O streamer chino-australiano Snowkiss revelou hoje a próxima carta de Caçador de Hearthstone: Despontar dos Dragões, o Grifo em Mergulho.

Grifo em Mergulho é uma Fera de Caçador com Rapidez, quatro pontos de ataque, um ponto de vida e um Grito de Guerra. Ao ser colocado em jogo, ele faz com que você compre um lacaio com Rapidez do seu deck.

Imagem via Blizzard Entertainment | Edição por Card na Manga

A nova carta de Caçador é incrível para os decks de Rapidez. Ela é, essencialmente, uma versão melhor da Seta Sombria de Bruxo. É barata, tem compra de cartas e causa uma quantidade considerável de dano. Também é uma Fera, o que traz uma sinergia com a Tarefa Abrir Caminho.

Tarefas são o novo tipo de feitiço introduzido em Despontar dos Dragões. Eles são parecidos com Missões, mas mais fáceis de completar e com recompensas menores. No caso de Abrir Caminho, depois de colocar em jogo três lacaios com Rapidez, a recompensa é um Grifo com quatro pontos de ataque, quatro pontos de vida e Rapidez.

Quase todos os decks de Caçador, de um jeito ou de outro, se beneficiam de cartas com Rapidez. Grifo em Mergulho é ideal para muitos deles, permitindo pequenas viradas de um controle de mesa necessário.

O lançamento de Hearthstone: Despontar dos Dragões está marcado para 10 de dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 28 de novembro.