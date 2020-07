Revelada nova carta de classe dupla de Ladino e Guerreiro para a expansão Universidade de Scolomântia de Hearthstone

É hora de voltar às aulas, fãs de Hearthstone. A Blizzard revelou hoje uma nova carta de classe dupla que faz parte da nova expansão de Hearthstone, Universidade de Scolomântia. É a primeira do tipo a ser revelada.

Bailarina das Adagas é uma carta Épica de Ladino e Guerreiro com custo 4, 4 de Ataque, 4 de Vida e um Grito de Guerra. Ao entrar no campo de batalha, ela evoca um lacaio aleatório de custo equivalente ao Ataque de sua arma.

Imagem via Blizzard Entertainment

Para a classe Ladino, a Bailarina das Adagas tem o potencial de ser uma forte novidade. Com as cartas certas de melhoria de arma, pode evocar um lacaio destruidor. Também é ótima para melhorar o controle do ritmo do jogo no início. Mas a natureza aleatória da carta pode ser seu principal empecilho.

A classe Guerreiro tem diversas opções para armas e, em termos de dano bruto, deixa o Ladino para trás com folga. A Bailarina das Adagas pode facilmente entrar em um deck de controle, cheio de armas e lacaios grandes.

Não está certo se a Bailarina das Adagas estará no meta da Universidade de Scolomântia. Mas, com algumas armas aqui e ali, pode ser uma opção viável.

Universidade de Scolomântia chega aos servidores do jogo em 6 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 22 de julho.