Quais são a data e horário de lançamento do primeiro capítulo de Hearthstone: Despertar de Galakrond?

Despertar de Galakrond é a última aventura solo da expansão Despontar dos Dragões de Hearthstone e terá 24 chefes em quatro capítulos, um modo Heroico e 35 novas cartas.

Como em aventuras anteriores, os quatro capítulos serão lançados semanalmente, sendo o primeiro no dia 21 de janeiro e o último no dia 11 de fevereiro. Quando o evento for lançado, os jogadores também poderão jogar as versões da Liga dos Exploradores e da Liga do M.A.L. do primeiro capítulo, sendo o segundo gratuito para todos.

Cada história da aventura tem quatro capítulos, e cada um traz três encontros exclusivos para cada Liga, somando 24 batalhas. Em cada uma, os jogadores controlam um dos heróis ou vilões que apareceram no último ano, e recebem um baralho feito exclusivamente para aquele encontro.

Trailer cinemático do Despertar de Galakrond – Hearthstone O Arquivilão Rafaam revela o plano malvado da Liga do M.A.L. ao refém Reno Jackson, da maneira mais simples possível. O destino do mundo está em jogo e depende de você qual será o resultado! Escolha seu lado no confronto final da Liga dos Exploradores e da Liga do M.A.L.

Os capítulos individuais do Despertar de Galakrond, assim como as versões dos Exploradores e da M.A.L. custam 700 de ouro cada. A aventura completa, porém, custa R$ 35 e inclui todos os capítulos e todas as 35 cartas.

“O Ano do Dragão foi dinâmico e empolgante para Hearthstone, com uma série de expansões que impactaram o meta, uma história ambiciosa que durou o ano todo e um ritmo rápido de novidades e atualizações que fizeram o jogo evoluir”, disse o presidente da Blizzard, J. Allen Brack. “Despertar de Galakrond vai trazer a história que estamos contando no último ano a uma conclusão épica e adequada que mal podemos esperar para compartilhar com o mundo.”

As horas específicas de lançamento dos capítulos ainda não foram reveladas, mas podemos esperar que aconteça nas primeiras horas da noite para o Brasil, como de costume.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 21 de janeiro.