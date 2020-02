O desenvolvedor líder de Hearthstone revela os principais decks do meta

A comunidade de Hearthstone recebeu uma lista atualizada do meta de uma fonte improvável: um dos principais desenvolvedores do Hearthstone.

O meta de Hearthstone mudou drasticamente desde o lançamento da aventura solo e das cartas que a acompanham. O designer sênior de jogos da Blizzard, August Dean Ayala, lançou sua própria atualização do meta usando dados da última semana inteira, de todas as regiões, entre ranque 5 e lenda. Ayala dividiu sua lista em duas categorias: os cinco primeiros decks com em popularidade e os cinco primeiros decks com as maiores taxas de vitórias.

August Dean Ayala on Twitter Standard Meta Update: (Last Full Week, All Regions, Rank 5-Legend, Alphabetical Order) Top 5 Population Embiggen Druid Galakrond Rogue Galakrond Warrior Highlander Hunter Highlander Rogue Top 5 Win-Rate: Aggro Hunter Combo Priest Highlander Hunter Mech Paladin Quest Hunter

Aqui estão cada um dos decks mencionados por Ayala, classificados das maiores para as menores taxas de vitórias.

Mech Paladin

Taxa de vitórias – 60,2%

Custo em pó arcano – 7040

Código do deck – AAECAZ8FBK8E3QqggAOftwMNzwavB5j7Avb9Atb + Atf + Atn + AuH + AsyBA8WhA4euA + qwA + ywAwA =

Embiggen Druid (Precisa de cartas da aventura solo)

Taxa de vitórias – 58,3%

Custo em pó arcano – 6820

Código do deck – AAECAZICBK8EjfACoIADn7cDDUDhBNKlA9mpA / utA / 2tA4yuA96vA + ewA / + wA4WxA4exA / + 1AwA =

Face Hunter

Taxa de vitórias – 57,4%

Custo em pó arcano – 3840

Código do deck – AAECAR8ExwOHBK8E3gQNqAK1A8kE7QaXCNsJ / gzv8QLzpwP5rgP7rwP8rwOFsAMA

Highlander Hunter

Taxa de vitórias – 57,1%

Custo em pó arcano – 15040

Código do deck – AAECAR8engGoArUDxwOHBMkErgbFCNsJ / gyY8AKe8AKggAObhQOghQPmlgP5lgO2nAP8owPkpAOipQOmpQOEpwP7rwP8rwP + rwPwsAORsQPYsgOftw

Galakrond Rogue

Taxa de vitórias – 56,3%

Custo em pó arcano – 13760

Código do deck – AAECAaIHCLICrwSggAOSlwPBrgPjtAOftwPLwAMLtAHtAs0DiAePlwP1pwO5rgP + rgOqrwPOrwOCsQMA

Galakrond Warrior

Taxa de vitórias – 56,1%

Custo em pó arcano – 8200

Código do deck – AAECAQcEnQKvBOO0A8XAAw0WHJADjgWd8AKz / AL0pwPcqQPYrQParQP + rgOqrwPSrwMA

Highlander Rogue

Taxa de vitórias – 55,7%

Custo em pó arcano – 18640

Código do deck – AAECAaIHHrQBsgLtAs0DrwSIB8f4AqCAA4 + XA5CXA5KXA / uaA / 6aA / yjA / KlA4SnA / WnA7euA7muA7 + uA8GuA / 6uA6qvA86vA / 2wA4K5

Quest Hunter

Taxa de vitórias – 53,8%

Custo em pó arcano – 11200

Código do deck – AAECAR8GrwTh9QKggAOkpQPYsgOftwMMlwjbCZj7AqCFA8edA + SkA7ulA / KlA5ipA46tA / ivA4KxAwA =

Combo Priest

Taxa de vitórias – 53,6%

Custo em pó arcano – 5340

Código do deck – AAECAa0GBqUJ + wzl9wLQ / gKnhwOppQMM + ALlBPYH1QjRCtIK8gz3DK + lA9KlA / 2nA4SoAwA =

Artigo publicado originalmente em inglês por Milo Webb no Dot Esports no dia 31 de janeiro.