Novo card Bênção do Faraó revelado para a próxima expansão de Hearthstone, Salvadores de Uldum

Os faraós normalmente são importantes no mundo dos TCGs.

Em breve, os Paladinos terão um Faraó, graças ao novo card da expansão Salvadores de Uldum, Bênção do Faraó.

Imagem via Blizzard Entertainment

Bênção do Faraó é um feitiço de Paladino de custo 6 que dá vários atributos. Com a Bênção do Faraó, você pode conceder a um lacaio +4/+4, Escudo Divino e Provocar. O custo de mana da Bênção do Faraó pode parecer alto, mas é justo. Dar os benefícios dele a um lacaio que esteja na mesa por tempo suficiente para atacar pode afetar o tempo de forma que você vença a partida.

O card também é diverso, porque pode ser usado na ofensiva ou defensiva. Se você estiver desesperado por um lacaio forte com Provocar para se proteger, a Bênção do Faraó tem isso e mais.

Descubra se a Bênção do Faraó é tão boa assim quando a próxima expansão de Hearthstone, Salvadores de Uldum, for lançada, em 6 de agosto.

Artigo publicado originalmente por Taylor Cusick em inglês no Dot Esports no dia 28 de julho.