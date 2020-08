Melhorias às cartas do Viveiro nos Campos de Batalha ficam mais simples com a atualização 18.0 de Hearthstone

Imagem via Blizzard Entertainment Imagem via Blizzard Entertainment Imagem via Blizzard Entertainment Imagem via Blizzard Entertainment Imagem via Blizzard Entertainment

A atualização 18.0 de Hearthstone está no ar, em preparação para a próxima expansão do jogo, Universidade de Scolomântia. A Blizzard divulgou as notas da atualização, que traz mudanças perceptíveis ao modo Campos de Batalha.

A atualização inclui um novo Herói e a atualização de dois lacaios, o Zoobô e o Mágico do Viveiro. Confira todas as novidades dos Campos de Batalha de Hearthstone na atualização 18.0.

Novo Herói

Sr. Bigglesworth

Gatinho de Kel’Thuzad [Passiva]

Quando um jogador morrer, Descubra um lacaio da tropa dele. Ele mantém todos os encantamentos.

Imagem via Blizzard Entertainment

Jogadores que tenham Benefícios dos Campos de Batalha terão acesso antecipado ao Sr. Bigglesworth antes do lançamento oficial, dia 13 de agosto.

Novos lacaios

Caneca do Viveiro

[Grau 2] 2 de Ataque, 2 de Vida

Grito de Guerra: Conceda +1/+1 a 3 lacaios aliados aleatórios de tipo diferente.

Imagem via Blizzard Entertainment Imagem via Blizzard Entertainment

Jarra do Viveiro

[Grau 4] 3 de Ataque, 3 de Vida

Grito de Guerra: Conceda +2/+2 a 3 lacaios aliados aleatórios de tipo diferente.

Imagem via Blizzard Entertainment Imagem via Blizzard Entertainment

O que isso significa para o meta dos Campos de Batalha

O maior foco da atualização são as mudanças ao Zoobô e ao Mágico do Viveiro. O objetivo desse efeito vai continuar o mesmo, com melhorias permanentes a três tipos diferentes de lacaios, mas o efeito em si será menos específico. Em vez das melhorias a Feras, Dragões e Murlocs especificamente, a nova habilidade fortalece três de seus lacaios aliados de tipos diferentes. Essa melhoria simplifica as cartas do Viveiro, para torná-las escolhas melhores no início do jogo. Os dois lacaios do Viveiro perdem 1/1 nos atributos base (e a substituição do Zoobô perdeu a característica Mecanoide) e isso pode ser visto como negativo, mas não tem como ser algo positivo se as Feras, Dragões ou Murlocs ficarem de fora das possibilidades.

O novo herói, o Sr. Bigglesworth, adiciona uma dinâmica interessante ao jogo. O Sr. Bigglesworth traz uma novidade com seu Poder Heroico. Se você conseguir sobreviver, vai acumulando valor com o tempo. Fora isso, porém, Sr. Bigglesworth acaba não tendo Poder Heroico para ganhar atributos, manipular sua sorte ou ganhar moedas. Então pode ser difícil chegar a acumular esse valor, se você não tiver sorte e acabar em último ou perto disso.

Teste todas as novidades aos Campos de Batalha na atualização 18.0 de Hearthstone, já no ar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 30 de julho.