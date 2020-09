Hearthstone adiciona Grupos aos Campos de batalha e novo modo história em evento Biblioteca Proibida de Scolomântia

A partir de 8 de setembro, a Blizzard traz diversas novidades a Hearthstone com o lançamento da Biblioteca Proibida e a atualização 18.2. A cada semana do mês, mais novidades serão adicionadas, desde atualizações aos Campos de Batalha a um modo história gratuito que será atualizado ao longo do mês e um retorno do Coliseu da Contenda Heroico.

Na primeira semana, os Grupos dos Campos de Batalha permitem que você e seus amigos se juntem em grupos para partidas. Antes isso era possível apenas para duplas, mas agora você pode jogar ranqueadas com até três amigos. Se o seu grupo tiver cinco ou mais pessoas, as filas ranqueadas ficam desabilitadas e você pode jogar partidas privadas com até oito jogadores.

O patch 18.2 dá início ao evento por tempo limitado da Biblioteca Proibida em 8 de setembro!



Além dos novos grupos, três novos heróis temáticos de Universidade de Scolomântia e um novo mecanoide passam a fazer parte do acervo. Os três heróis são Lorde Barov, Janice Barov e o Guardião da Floresta Omu. Além dos heróis, alguns lacaios recebem atualizações. A primeira é que o Líder da Alcateia, recentemente fortalecido, foi enfraquecido tanto em ataque quanto no bônus de ataque que concede. O outro lacaio que foi atualizado foi Mecanguru, que foi substituído por Micromúmia.

Lorde Barov traz uma mecânica interessante de apostas em seu Poder Heroico. Por uma Moeda, você aposta em quem acha que vai vencer um combate entre dois outros jogadores. Caso não haja outros jogadores na partida, você vai precisar apostar entre você mesmo e seu próximo oponente. Se acertar a aposta, você recebe três Moedas. Com isso, você tem a chance de ganhar 2 Moedas a mais cada vez que usar seu Poder Heroico. O Poder Heroico fica ainda mais forte quando há heróis com foco no início do jogo, como o Lich Rei, Yogg-Saron e Rafaam, já que você pode apostar neles.

O Poder Heroico de Janice Barov é potente quando você usa Gritos de Guerra. Por 0 Moedas, você pode substituir lacaios aliados por lacaios da Taverna. Quando chegar nos estágios mais avançados do jogo, Janice fica especialmente forte com Murlocs e outras estratégias com mais foco em Gritos de Guerra. Depois de usar Atalaia Prinaprimeva, você pode devolver o lacaio à loja, o que ajuda na busca por mais Murlocs.

Guardião da Floresta Omu também pode criar oportunidades interessantes. Assim como Bartendotron e Elise Mirestela, Guardião da Floresta Omu pode trazer formas diferentes de gastar Moedas ao subir de nível. Entre os três novos heróis, Guardião da Floresta Omu com certeza vai exigir mais estudo e habilidade se quisermos usar todo seu potencial.

Os três heróis estão disponíveis a partir de 8 de setembro com o Passe da Taverna. Se você não tiver o Passe da Taverna, poderá usá-los a partir de 22 de setembro.

Além do pequeno enfraquecimento ao Líder da Alcateia, os lacaios foram atualizados com um novo Mecanoide. Micromúmia é uma boa substituta do Mecanguru. Ela tem atributos melhores e uma opção a mais no início do jogo. As duas cartas têm funcionamento parecido, já que a Micromúmia ainda pode servir para atualizar o Escudo Divino de Desviatron.

Na semana seguinte, de 15 de setembro, será lançado o primeiro capítulo de um novo modo solo gratuito chamado Livro dos Heróis. A cada capítulo, um novo herói passa por oito lutas contra chefes, e Jaina será a primeira. Depois de derrotar os oito chefes, você recebe um pacote de classe com cartas específicas daquela classe para o Padrão. A cada mês durante um ano inteiro, outro herói principal de Hearthstone terá sua história contada no jogo. Depois dos 10 iniciais, haverá mais duas histórias.

Além dessas novidades, a Contenda Heroica está de volta à Taverna. Esta Contenda não é para os jogadores mais casuais, no entanto. O investimento inicial é equivalente à recompensa para 12 vitórias. Não se sabe até agora se será Padrão ou Livre, ou se você vai receber um ingresso gratuito como no último Coliseu da Contenda Heroico.

O evento Universidade de Scolomântia: Biblioteca Proibida já está no ar.

