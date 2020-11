Expansão Delírios em Negraluna de Hearthstone está no ar

Para a sorte de quem está passando mais tempo em casa, não existe fila para aproveitar esse festival. A nova expansão de Hearthstone, Delírios em Negraluna, foi lançada hoje.

No mês passado, a Blizzard revelou que a próxima expansão de Hearthstone envolveria o lendário festival de Negraluna. No World of Warcraft, jogo que deu origem a Hearthstone, o festival acontece uma vez por mês e traz uma variedade de atividades que você pode fazer em troca de recompensas exclusivas.

Negraluna faz parte de World of Warcraft há anos e inclui seus próprios personagens. Muitos deles chegarão a Hearthstone com a expansão Delírios em Negraluna. Além da equipe do Festival, a nova expansão também traz de volta os Deuses Antigos, que já apareceram em Hearthstone, mas em novas versões.

N’Zoth, C’thun, Yogg e mais são lacaios Lendários que definirão os decks desta expansão de Hearthstone. Os Deuses Antigos trazem com eles uma nova palavra-chave, Corromper. Cartas com Corromper ganham benefícios adicionais quando ficam Corrompidas. Para que uma carta fique Corrompida, é preciso usar uma carta de custo mais alto com ela na sua mão.

Com a expansão Universidade de Scolomântia de Hearthstone, as cartas de classe dupla tiveram grande impacto no jogo. Agora, o objetivo de Delírios em Negraluna é manter a animação que Universidade de Scolomântia criou e continuar avançando o meta.

Você já pode experimentar as novas cartas de Delírios em Negraluna agora mesmo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Taylor Cusick no Dot Esports no dia 17 de novembro.