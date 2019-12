Despontar dos Dragões, nova expansão de Hearthstone, está no ar

Prepare-se para abrir pacotes, porque a espera finalmente acabou. É hora de pegar cartas novas e começar a lançar feitiços, porque a nova expansão de Hearthstone, Despontar dos Dragões, está no ar.

Se você jogou Hearthstone alguma vez em 2019, já deve ter ao menos uma vaga noção da história que as expansões contaram neste ano. Durante a Ascensão das Sombras, a Liga do MAL foi formada para roubar itens valiosos de Azeroth. Por mais sucesso que a Liga do MAL tenha conseguido, a expansão seguinte, Salvadores de Uldum, apresentou oponentes para o grupo.

Com Salvadores de Uldum, a Liga dos Exploradores entrou em cena para tentar se opor à Liga do MAL. Enquanto a batalha entre as duas facções tomava conta de Azeroth, forças notórias foram libertadas, como o teoricamente imbatível Galakrond. Com o Despontar dos Dragões, os jogadores e os personagens do jogo serão obrigados a enfrentar algumas das feras mais poderosas de Azeroth, incluindo os dragões mágicos.

Um desses dragões será Galakrond. Sempre aliado a nada de bom, Galakrond será uma carta de Herói exclusiva das classes da MAL. Se você jogar como Ladino, Xamã, Bruxo, Sacerdote ou Guerreiro, provavelmente seu futuro reserva um deck de Galakrond. Ele entra no jogo junto com uma nova palavra-chave: Invocar. As cartas com Invocar deixam Galakrond mais forte, fazendo com que seja ainda mais perigoso lutar contra ele.

Se você não é muito fã das classes da MAL, nada tema. Todas as classes de Hearthstone vão ganhar inúmeros poderosos dragões, capazes de enfrentar até o poderoso Galakrond.

Você pode jogar a nova expansão de Hearthstone, Despontar dos Dragões, agora mesmo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Taylor Cusick no Dot Esports no dia 10 de dezembro.