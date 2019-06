Conheça a nova Lendária do Clássico de Hearthstone: Asaluz

Asaluz deve ser a criatura carnívora mais fofa do universo de World of Warcraft. E soubemos recentemente que Asaluz vai trazer toda sua fofura carnívora para o conjunto de cards Clássico de Hearthstone.

Se você se aventura em algum dos outros títulos da Blizzard, particularmente Heroes of the Storm, pode ser que reconheça Asaluz imediatamente. O Dragão Fada multicolorido vai entrar na coleção Clássica de Hearthstone como um lacaio Lendário de custo 3, 3 de ataque e 2 de vida. Asaluz também vai ter um Grito de Guerra que adiciona um lacaio Lendário aleatório à sua mão.

Imagem via Blizzard Entertainment

Então quem exatamente é esse Dragão enganosamente bonitinho que vai voar pelos ranks de Hearthstone em breve? No World of Warcraft, Dragões Fada ficam, em maioria, localizados na cidade de Vale Gris ou em um reino mágico dos Druidas conhecido como Estrada Onírica Esmeralda. Dragões Fada são incrivelmente inteligentes e imunes à Magia em Azeroth. Isso faz com que sejam guardas perfeitos para proteger um lugar como a Estrada Onírica Esmeralda, constantemente sob ameaças mágicas.

Na expansão mais recente do WoW, Legion, o personagem Druida do jogador ajuda Asaluz com diversas tarefas, desde plantar Sementes de Sonho a coletar água. Asaluz também é irmã do Dragão Feérico Encantado, montaria que pode ser comprada na loja da Blizzard.

Se você reconhece Asaluz de Heroes, suas memórias dela não devem ser muito boas. Asaluz foi um dos personagens Curandeiros mais poderosos do jogo em seu lançamento, e talvez ainda seja. O conjunto de habilidades de Asaluz inclui muita cura e utilidade para os aliados, e ela também tem acesso a ferramentas de controle de grupo como Polimorfia e Vento Esmeralda.

Mesmo que os três jogos sejam completamente diferentes, se o envolvimento dela em Heroes e WoW servir de indicativo, podemos esperar que Asaluz tenha grande impacto em Hearthstone. Já que a personagem está tão ligada à classe Druida pela história, é de se imaginar que o card tenha sido feito com a classe Druida em mente. Sendo um lacaio Lendário neutro, porém, Asaluz pode entrar em qualquer deck de qualquer classe. Será interessante ver os truques que a comunidade vai conseguir com esse Dragão.

Artigo publicado originalmente por Taylor Cusick em inglês no Dot Esports no dia 27 de junho.