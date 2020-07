Confira o cronograma de revelações de cartas da Universidade de Scolomântia de Hearthstone

Se você é fã de Hearthstone, em breve será hora de voltar às aulas.

Desta vez, porém, sua aula será na Universidade de Scolomântia. A nova expansão de Hearthstone acabou de ser revelada e há muito a aguardar. A Blizzard também acabou de revelar o cronograma de lançamento de Universidade de Scolomântia, então anote na agenda quando poderá ver as novas cartas.

A expansão Universidade de Scolomântia foi inspirada no local de mesmo nome na franquia World of Warcraft, também da Blizzard. Levando em conta o que já vimos até agora, parece que a versão Hearthstone da Universidade de Scolomântia terá uma estética meio Harry Potter. O visual impressionante, porém, não é o único motivo para ficar ansioso por essa expansão. Universidade de Scolomântia também apresenta um novo tipo de feitiço chamado Estudos, além de uma nova palavra-chave chamada Sortilégio.

Os Estudos são cartas que permitem Descobrir feitiços que também reduzem o custo de feitiços. A carta Estudos da Natureza, por exemplo, é uma carta de custo 1 com a qual você Descobre um feitiço, depois reduz o custo de uso de seu próximo feitiço em 1 de mana. Cartas com a nova palavra-chave Sortilégio têm um efeito especial que acontece quando você usa seu primeiro feitiço da rodada.

Talvez mais empolgante tanto que Sortilégio quanto que Estudos, porém, é a adição de 40 novas cartas de classe dupla. São cartas que podem ser usadas por duas classes específicas do jogo, mas nenhuma outra. Antes de Universidade de Scolomântia, as únicas cartas que não eram exclusivas para uma só classe eram as cartas neutras. Cartas de classe dupla se encaixam em duas classes específicas e foram criadas e pensadas com elas em mente.

Confira a programação e o cronograma das revelações de cartas da expansão Universidade de Scolomântia.

