Céus Escuros é a nova carta de Bruxo de Hearthstone: Despontar dos Dragões

A Blizzard Entertainment revelou hoje Céus Escuros, a mais nova carta da próxima expansão de Hearthstone, Despontar dos Dragões.

Céus Escuros é um feitiço de Bruxo de custo 3 que causa 1 de dano a um lacaio aleatório. O efeito se repete para cada carta na mão do jogador.

Imagem via Blizzard Entertainment

A carta combina perfeitamente com decks de Handlock, permitindo que os jogadores se aproveitem de suas cartas de alto custo e façam o jogo demorar o máximo possível. Ela tem potencial para causar uma boa quantidade de dano, limpar a mesa e impedir ataques no início do jogo.

Mesmo com custo três, o feitiço deve ser viável. Também pode se encaixar em diversos decks de Bruxo, com foco tanto em jogos médios quanto longos. Existe uma chance de que se encaixe em decks de jogo rápido, mas é mais realista olhar para os mais longos.

Junto com Valdris Gorjavil, nova Lendária de Bruxo, Céus Escuros pode atingir até 11 alvos com apenas 3 de mana. Não é a carta mais forte da expansão, mas é interessante e deve entrar no meta.

A nova expansão de Hearthstone, Despontar dos Dragões, será lançada em 10 de dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 04 de dezembro.