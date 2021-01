Capítulo de Uther no Livro dos Heróis de Hearthstone está no ar

Se você estava com saudade de conteúdo novo de Hearthstone, é seu momento. O capítulo mais recente do Livro dos Heróis de Hearthstone está no ar, estrelando Uther, o Arauto da Luz.

Imagem via Blizzard Entertainment

No novo modo Livro dos Heróis, você escolhe um personagem da história de Warcraft e joga com ele em um pequeno arco narrativo que acompanha eventos significativos da narrativa do personagem. Como nos outros capítulos lançados do Livro dos Heróis, o capítulo de Uther foi lançado com um pacote exclusivo na loja.

A Oferta Uther da Segunda Guerra custa R$21 e ficará disponível até 19 de janeiro. O pacote inclui o visual de herói Uther da Segunda Guerra. Com esse visual, vêm também novos emotes para algumas interações de Uther. Alguns visuais anteriores do Livro dos Heróis inicialmente não tinham novas falas, o que fez com que os jogadores se sentissem enganados, mas as falas foram adicionadas depois.

O pacote também inclui cinco Pacotes da Classe Paladino. São pacotes de cartas que incluem apenas cartas disponíveis para a classe Paladino. Todas as cartas incluídas nos Pacotes da Classe Paladino poderão ser usadas no Padrão.

Recentemente, Uther reapareceu como um dos personagens principais da nova expansão de World of Warcraft, Shadowlands. Se você for fã dos dois jogos e quiser saber mais sobre um dos maiores Paladinos de Azeroth, esta aventura do Livro dos Heróis é para você.

Artigo publicado originalmente em inglês por Taylor Cusick no Dot Esports no dia 05 de janeiro.