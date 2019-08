A nova expansão de Hearthstone, Salvadores de Uldum, está no ar

Já se preparou para abrir pacotes de cards?

É hora de se juntar à Liga dos Exploradores no deserto nesta nova expansão de Hearthstone, Salvadores de Uldum. A nova expansão foi lançada no mundo inteiro hoje às 14h do horário de Brasília.

No último mês, os jogadores viram novos cards serem revelados por diversos sites e criadores de conteúdo de Hearthstone. Agora, porém, finalmente chegou a hora de parar de teorizar e começar a jogar. Pode esperar ver novas mecânicas e outras retornando ao jogo em Salvadores de Uldum, incluindo a nova palavra-chave Renascer.

Já que Salvadores de Uldum se passa na versão de Azeroth do antigo Egito, faz sentido que a nova palavra-chave da expansão seja inspirada pelas múmias. Lacaios com Renascer retornam à vida na primeira vez em que são destruídos, mas com apenas 1 de vida.

Você também terá a chance de conferir o novo tipo de feitiço Praga. Esses feitiços são usados por classes associadas à Liga do MAL e são feitos para causar destruição em massa. Feitiços de Praga causam caos indiscriminadamente e afetam todos os lacaios da mesa. As Pragas serão usadas por Sacerdote, Xamã, Guerreiro, Bruxo e Ladino.

Qualquer pessoa que jogue Hearthstone há algum tempo já se familiarizou com os cards de Missão. As Missões são cards Lendários de custo um que começam na sua mão. Depois de jogar uma Missão, o progresso dela será monitorado na sua figura de Herói. Quando a Missão for completada, você será recompensado com um incrível novo Poder Heroico.

Salvadores de Uldum não terá uma aventura solo até meados de setembro, mas não se preocupe. Todos os novos tipos de decks que chegam com a expansão serão suficientes para ocupar seu tempo.

Você pode entrar em Hearthstone e começar a abrir pacotes de Salvadores de Uldum agora mesmo. Quando tivermos mais informações sobre a aventura solo da expansão, vamos compartilhar tudo.

Artigo publicado originalmente por Taylor Cusick em inglês no Dot Esports no dia 06 de agosto.