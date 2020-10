2 cartas de Mago receberão alterações em Hearthstone na semana que vem

Algumas das cartas mais poderosas com mecânicas aleatórias do momento em Hearthstone são as de Mago. Mas duas dessas cartas vão ficar bem mais caras.

O lacaio Lendário Astromante Solarian e o feitiço Lendário Evocação ficarão mais fracos na semana que vem, segundo a Blizzard. Apesar de Astromante Solarian não receber nenhuma mudança visível, sua forma evoluída, Solarian Suprema, vai mudar um pouco.

Astromante Solarian custa dois de mana e tem um Último Suspiro que adiciona Solarian Suprema no seu deck. No momento, Solarian Suprema é um lacaio de custo sete com um efeito que lança cinco feitiços aleatórios de Mago, atingindo inimigos quando for possível. Com uma atualização que será lançada na semana que vem, no entanto, Solarian Suprema passa a custar nove de mana em vez de sete.

Além das mudanças à Solarian Suprema, o feitiço Evocação também fica um pouco mais fraco. Na forma atual, Evocação é um feitiço de custo um que enche a sua mão com feitiços aleatórios de Mago, e todos eles são descartados no fim do seu turno. Com a atualização da semana que vem, Evocação passa a custar dois de mana. Isso faz com que a carta seja mais difícil de jogar e o jogador tenha menos mana para usar nos feitiços gerados por Evocação.

A Blizzard ainda não anunciou uma data exata para os enfraquecimentos, mas disse que sairiam na semana que vem. Magos, aproveitem Solarian e Evocação enquanto podem.

