ZeRo enfrenta segunda onda de alegações e evidências de má conduta sexual com menores

Apesar de admitir má conduta sexual e comportamento predatório envolvendo duas meninas menores de idade, o jogador e streamer aposentado de Super Smash Bros. Gonzalo “ZeRo” Barrios está enfrentando mais alegações de comportamento semelhante.

Dos que originalmente se manifestaram contra ele, Jacqueline “Jisu” Choe, um artista com uma extensa experiência na comunidade de Smash, chamou a atenção do ex-profissional por não ter falado de todos os fatos em seu terceiro post no TwitLonger.

After 2 twitlongers, blatant lying, and several attempts of damage control via messaging figureheads and victims only for you to realize you're finally screwed– you finally fess up



Except this isn't all of it. I'll be releasing my statement and everyone's accounts soon. https://t.co/JTA3bZlKnV — Jisu (@JisuArtist) July 4, 2020

Choe trabalhou com várias outras, incluindo a outra vítima inicial Katie, para montar um documento gigante de 64 páginas detalhando todas as informações em torno do ZeRo.

“Se você estava acompanhando toda a narrativa, deveria saber que eu não estava tentando simplesmente derrubar a carreira dele”, disse Choe. “O que me levou a compartilhar minha experiência não foi nenhuma vingança pessoal, mas puramente eu, lançando luz sobre como a suposta ignorância dele sobre o que D1, Keitaro, Anti, Nairo, etc. fizeram claramente me embaralhou, mesmo sabendo que tenho minhas próprias experiências.”

The truth about Zero, Katie, and Skyhttps://t.co/lL9SluWR0X — Jisu (@JisuArtist) July 5, 2020

Ela então detalha como Barrios havia mostrado a ela “anúncios explícitos no Craigslist de profissionais do sexo e hentai” que ela mencionou em seu post inicial durante o tempo em que moravam juntos em uma casa de propriedade do criador de conteúdo e ex-profissional de Smash, Sky Williams.

“O que eu não entendo é ele falar ‘jackie olha, jackie olha!’ e eu me viro e ele estava literalmente assistindo a cenas explícitas de profissionais do sexo, com áudio, rindo loucamente enquanto eu me afastava de nojo”, disse Choe. “Mesmo quando eu me virei para ignorá-lo, ele não parava de rir e eu disse para ele parar, mas ele não quis ouvir. Isso aconteceu várias vezes e eu até me levantei e saí algumas vezes.”

Choe disse que sentia que não tinha poder na situação e como a TV em que ele exibia essas imagens lascivas era posicionada diretamente ao lado de seu espaço de trabalho. Isso foi algo que ZeRo afirmou que “desconhecia” em sua segunda declaração.

“Tudo o que você disse foi que não aconteceu/não se lembra e você não entende por que eu finalmente vou atrás de você depois de todos esses anos achando que eu iria apenas seguir junto”, disse Choe. “Apenas aceite que isso aconteceu e não se faça de bobo como se você não soubesse que seu exército de seguidores me atacaria.”

Após uma declaração da namorada de Barrios, “Vanessa”, confirmando que ela não tinha 15 anos quando os dois começaram a namorar, Choe pediu desculpas. Originalmente, Choe disse que a alegação não podia ser desculpada por causa “do que as contas de outras pessoas mostraram”, mas agora está pedindo às pessoas que deixem Vanessa em paz.

Uma declaração oficial sobre a idade de Vanessa e alegações de Barrios ameaçando pessoas com ações judiciais em novembro de 2019 está atualmente sendo elaborada por Choe e Vanessa.

Há também um relato detalhado de uma ex-colega de quarto durante seu tempo na casa de Sky, o que explica por que ela trouxe a idade de Vanessa e contextualiza as alegações.

Quanto a Katie, a segunda pessoa que se manifestou contra Barrios, Choe recebeu permissão para compartilhar seu histórico de mensagens após Katie procurar ajuda sobre o assunto depois que Choe foi à público com as alegações. Isso inclui todas as capturas de tela do Skype que Katie incluiu em seu TwitLonger, juntamente com uma que ela não incluiu que mostra explicitamente ela confirmando que tinha 14 anos à Barrios.

Choe também revelou que uma segunda pessoa se aproximou dela para confirmar que Barrios exibia regularmente esses comportamentos e, embora ela não fosse menor de idade, Barrios parou de falar com ela quando deixou claro que só queria “manter um relacionamento amigável”. Uma terceira pessoa também chegou a ela com a sua história, mostrando que Barrios foi chegando para tentar trazê-la ao seu lado, em vez de tirar a parte dela da história.

Isso levou à declaração final de Barrios, onde ele admitiu tudo o que Katie e as outras mulheres anônimas disseram publicamente.

I have to come clean.



Read: https://t.co/jm488OkabL — ZeRo (@zerowondering) July 4, 2020

“Então, mesmo em sua última declaração final, monumental, ele está mentindo”, disse Choe. “Ele mente, fingindo ignorância pela idade dela e pela profundidade de sua história. Eu não acho que devemos tentar descobrir até onde esse homem iria para esconder seu rabo. Mesmo em dms diretos para aqueles que ele abusou apenas 2 noites antes de aparecer, ele está mentindo. Não podemos ignorar o quão longe ele empurrou para manipular a verdade e silenciar todos que pudessem expô-lo.

Tempo Storm e o Facebook Gaming romperam os laços com Barrios ontem, com Tempo se oferecendo ativamente para ajudar profissionalmente todas as vítimas envolvidas com a situação.

Outros membros da comunidade de Smash se manifestaram contra seus agressores desde as declarações finais de Barrios, e todos os que apoiam essas vítimas provavelmente tornarão mais fácil que outras pessoas também falem mais.

“Quero agradecer a todas as pessoas que se colocaram em risco por terem boa fé em nós e serem aliadas”, disse Choe. “Quero agradecer a cada membro da comunidade que abriu sua história e aos membros que fizeram todo o possível para apoiá-los. Esse assunto está muito atrasado, mas isso não significa o fim da nossa comunidade, é um novo começo e liberdade para todos.”

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 05 de julho.