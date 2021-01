XQc não gostou de nova versão do emote PogChamp

PogChamp é um emote que foi muito usado na Twitch por vários anos para expressar surpresa ou empolgação nas transmissões. A versão original, no entanto, foi removida da plataforma e substituída por uma rotação que mostra novos rostos a cada 24 horas.

Alguns deles funcionaram bem e capturaram exatamente o sentimento do emote, mas a versão de 10 de janeiro recebeu algumas críticas de usuários e streamers.

Em uma transmissão no dia, o streamer xQc explicou o que achava do emote, compartilhando sugestões e explicando por que achou que não funcionava.

“Ele precisa estar com o rosto virado do lado direito e ter a energia do Pog”, explicou xQc. “Esse cara está olhando para outro lugar.”

“Isso grita incerteza. É esse que é o Pog? A energia precisa ser de MEU DEUS, ISSO ACONTECEU! Não ‘será que isso aconteceu ou não?’”

No dia 10, o emote tinha a cara do streamer de Pokemon Go Reversal. Mas, desde que a rotação começou, em 8 de janeiro, já teve também as caras de UnRoolie, do YoVideoGames, e do embaixador da Twitch UmiNoKaiju.

Felizmente para os descontentes, cada versão dura apenas 24 horas, então essa já foi substituída por uma nova, que talvez represente melhor o PogChamp.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 10 de janeiro.