Wordle: palavras de 5 letras em inglês que terminem em “UAD”

Qualquer dia pode ter uma palavra difícil no Wordle, mas fica mais frustrante quando você não consegue nem pensar em uma palavra que preencha os requisitos para o enigma do dia.

A dificuldade para encontrar possíveis respostas pode vir por vários motivos, mas, às vezes, é fato que simplesmente existem poucas opções disponíveis. Quando for esse o caso, não saber ou esquecer que uma palavra existe pode ser um problema.

Muitos tiveram esse problema com o Wordle #296, que tinha o final peculiar “UAD”. Há relativamente poucas palavras que terminam assim e, com apenas cinco letras, só resta uma palavra.

“SQUAD” é a única palavra de cinco letras da língua inglesa que termina com essa combinação específica de letras. Existem outras palavras de cinco letras com “UAD”, como “QUADS” e “DUADS”, mas as respostas de Wordle não costumam terminar em “S”.

Isso deve facilitar na próxima vez que você encontrar um “UAD” no Wordle. Boa sorte.

Artigo publicado originalmente em inglês por Preston Byers no Dot Esports no dia 19 de abril.