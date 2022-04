Wordle: palavras de 5 letras em inglês que terminem em “ME”

Encontrou essas letras no final do Wordle e precisa de ajuda? Não se preocupe.

Wordle é um jogo de palavras simples, com novos desafios diários, que agora é publicado pelo New York Times. Para muitos, ainda é difícil encontrar a resposta certa antes dos amigos, até porque são apenas seis tentativas e não há dicas.

Alguns dias do Wordle, como o 300, de 15 de abril, podem ter confundido alguns jogadores. Procurar respostas ou dicas na internet pode facilitar sua vida nesses casos. A palavra daquele dia terminava em “ME”, e saber isso é um bom ponto de partida, mas as letras ainda apresentam muitas opções.

Abaixo, listamos algumas boas palavras que terminem com essas duas letras. Elas podem ser usadas como ponto de partida para descobrir o resto das letras.

Anime

Arame

Berme

Biome

Blame

Blume

Chime

Crime

Crome

Disme

Drome

Flame

Flume

Frame

Glime

Gnome

Grime

Homme

Plume

Prime

Rhyme

Seame

Shame

Slime

Theme

Thyme

Algumas dessas palavras não costumam ser usadas em inglês, mas ainda existem no idioma, então vale a tentativa. E sempre pode ajudar a descobrir as letras que fazem parte da palavra do dia.

Artigo publicado originalmente em inglês por Darren Miller no Dot Esports no dia 15 de abril.