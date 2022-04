Wordle: palavras de 5 letras em inglês que terminem em “IR”

Uma ajudinha caso o Wordle de hoje (especificamente se for o 303) terminar com essas letras.

Tentar descobrir as palavras que podem ser formadas com certas letras é uma das partes mais difíceis de jogos como Wordle, especialmente se não forem no seu idioma nativo. Sendo apenas cinco letras, é ao mesmo tempo bom e ruim saber apenas as duas últimas. Por um lado, você já sabe como terminar a palavra. Por outro, talvez não se conheça tantas palavras que terminam assim.

Esse pode ser o caso com alguns enigmas, como o Wordle 303. Caso você esteja com dificuldades, é provável que saiba que a palavra termina em “I” e “R”. Infelizmente, o inglês não tem tantas palavras que terminem em “IR” quanto o português, então fizemos uma lista com palavras terminadas em “IR” que constam no dicionário de língua inglesa.

aesir

astir

chair

choir

deair

eyrir

fakir

faqir

flair

glair

jagir

kafir

kefir

mudir

nadir

nazir

quair

sabir

speir

stair

sweir

tapir

their

vezir

vizir

wazir

Você pode ver que existem várias palavras diferentes na lista. De “Kefir” a “Vezir”, é provável que nem os maiores fãs de Wordle se lembrem da maioria dessas palavras terminadas em “IR”. Algumas se destacam por serem mais comuns, como “Stair” e “Their”.

É importante lembrar que o Wordle costuma ser uma palavra mais comum. Então palavras mais difíceis, como as listadas acima, não costumam ser os melhores palpites, a não ser que as letras se encaixem perfeitamente ou você esteja tentando descobrir outras letras.

Artigo publicado originalmente em inglês por Joey Carr no Dot Esports no dia 18 de abril.