Wordle: palavras de 5 letras em inglês que começam com “FO”

As palavras iniciais do Wordle do dia.

Tirar as letras iniciais do caminho é uma das tarefas mais difíceis do Wordle. Essas letras ditam o que o seu cérebro vai pensar na hora de adivinhar, então facilita muito se encontrá-las nas primeiras tentativas.

Mas, mesmo assim, não existe uma garantia de que você consiga acertar outras palavras. Algumas vezes, as letras iniciais estão organizadas de uma forma que os jogadores não sabem como proceder. Pode ser esse o caso do Wordle #304. As letras iniciais são “FO” e, embora haja muitas palavras possíveis, as opções não são infinitas.

Evidentemente, muitas das palavras que começam com “FO” podem não ser facilmente lembradas durante o jogo. Se estiver com dificuldades para lembrar palavras cujas letras iniciais sejam “FO”, você pode ler a lista abaixo, com as palavras mais comuns da língua inglesa que comecem assim e tenham cinco letras.

Foams

Foamy

Focal

Focus

Fogey

Foggy

Folks

Foils

Folds

Foley

Folic

Folky

Folly

Fomes

Fonds

Fonly

Fonts

Foods

Foody

Fools

Footy

Foray

Forbs

Force

Forge

Forgo

Forks

Forky

Forma

Forme

Forms

Forth

Forts

Forty

Founds

Fours

Fowls

Foxed

Foxes

Foyer

Foyle

Você pode ver que, embora haja dezenas de palavras que começam com “FO”, nem todas são boas palavras para testar no Wordle. Muitas das palavras da lista terminam com “S” e são o plural de outras. Wordle não coloca plurais como respostas, então você só deve tentar essas palavras se estiver tentando descobrir as letras da palavra do dia.

Todas as palavras da lista são aceitas pelo Wordle, então tome cuidado ao digitar alguma delas. Se digitar e confirmar, ela será validada e você pode ter uma tentativa a menos.

Se estiver com dificuldades com o Wordle #304, talvez seja interessante usar palavras com letras como “E”, “Y”, “S” e “L”. São as letras mais comuns das palavras acima, então são bons pontos de partida para descobrir o Wordle do dia.

A lista não contém todas as palavras de cinco letras que começam com “FO” na língua inglesa. Essas são apenas as palavras mais comuns com essas letras iniciais. A resposta do Wordle #304 também está na lista, então não se preocupe, pois a palavra que você está procurando está aí.

Artigo publicado originalmente em inglês por Joey Carr no Dot Esports no dia 19 de abril.