Versão 4.0.0 de Super Smash Bros. Ultimate vai ao ar em 31 de julho

A próxima grande atualização de Super Smash Bros. Ultimate está chegando. O lançamento da versão 4.0.0 está marcado para 31 de julho.

A Nintendo da Europa disse em um tweet, agora excluído, que o jogo será atualizado de sua versão atual, 3.1.0, para a próxima em breve, aconselhando os jogadores a salvarem seus replays antes da mudança.

Replays de SmashBrosUltimate que foram criados nas versões antes da 3.1.0 não são compatíveis com a 4.0.0, que será lançada em 31/07. Se você tem replays que gostaria de guardar, precisa convertê-los em Vault -> Replays -> Replay Data -> Convert to Video antes de atualizar o software. Nintendo da Europa no Twitter

Não se sabe muito mais sobre a atualização no momento, mas ela deve coincidir com o lançamento do próximo lutador do jogo, The Hero do Dragon Quest. A data de lançamento deve ser anunciada oficialmente hoje.

A atualização poderia, porém, trazer vários ajustes aos lutadores, além de possíveis novas funcionalidades ao título. Toda mudança específica de personagem que acontecer será detalhada nas notas de atualização no site da Nintendo quando a atualização for ao ar.

O Evo, um grande evento de jogos de luta que acontece neste final de semana, não vai usar a versão 4.0.0. Vai usar a atualização anterior, 3.1.0, como foi determinado há alguns dias. Então, mesmo que o Herói de Dragon Quest seja lançado em 31 de julho, não será possível jogar com ele no torneio.

Artigo publicado originalmente por Adam Newell em inglês no Dot Esports no dia 29 de julho.