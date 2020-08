Várias alterações de balanceamento em breve para Brawl Stars

Embora a corrida mundial deste ano tenha começado recentemente e o passe de batalha ainda tenha mais de um mês antes de dar as boas-vindas ao próximo, as mudanças de balanceamento estão definidas para serem implementadas em Brawl Stars em breve.

Elas afetarão apenas cinco Brawlers, principalmente com enfraquecimentos, e nenhum acessório será alterado. Essas alterações de balanceamento também virão com algumas correções de erros.

Novo Balanceamento no jogo!

Confira as mudanças 👉https://t.co/UiLu5Bc70c pic.twitter.com/aKkdotE7Py — Brawl Stars BR (@BrawlStarsBRC) August 18, 2020

Aqui estão as alterações de balanceamento que chegarão ao Brawl Stars:

Alterações de balanceamento

Corvo

Aumento da duração do acessório “Toxina Desaceleradora” de 2.5 segundos para 3.5 segundos

Gale

Diminuído o dano do ataque principal de 320 para 280 por golpe

Diminuída a taxa de carregamento do super de 10 golpes para 12 golpes

Mister P

Diminuída a vida da base dos Ciberporteiros de 2800 para 2200

Diminuída a vida dos Ciberporteiros de 1500 para 1400

Piper

Reduzido o alcance do acessório “Rastreador” em 15%

Wattson

Diminuída a vida de 3100 para 2800

Reduzido o alcance do projeto divido no ataque principal em 25%

Correções de erros

Resolvido o problema que o Mega Monstro durante sua “fúria” não atacava os jogadores quando tinha exatamente 75% da sua vida restante.

O modo Cidade Caótica terminará em derrota para os jogadores caso o tempo máximo de servidor, 13 minutos, for alcançado e o Mega Monstro não tenha sido derrotado

Wattson receberá o maior enfraquecimento nesta atualização. Como de costume, como todos os novos Brawlers, ele estava particularmente forte quando foi lançado em julho e agora recebe um enfraquecimento de boas-vindas com uma diminuição significativa da vida.

Gale será fortemente afetado por este enfraquecimento também. Ele não será mais capaz de vencer vários Brawlers com três disparos, o que significa que terá que recarregar antes de vencê-los. Seu Super também levará mais tempo para ser totalmente carregado.

O Super do Mister P será enfraquecido, pois poderá ser destruído com apenas três disparos com essas mudanças de balanceamento. Piper e Corvo, por outro lado, não serão tão afetados por essas mudanças.

Os mais novos acessórios dos Brawlers também estão sendo apresentados um por um, o último sendo o da Jessie, que entrou no jogo em 12 de agosto. É um acessório que aumenta a velocidade de ataque de sua torreta.

Essas alterações de balanceamento estão definidas para entrar em vigor em 18 de agosto, de acordo com a Starlist.pro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 18 de agosto.