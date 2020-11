Uma assinatura de um mês para Disney + é o mais novo benefício adicionado ao Xbox Game Pass Ultimate

Disney + se juntou à linha de vantagens incluídas no Xbox Game Pass Ultimate, a Microsoft anunciou hoje.

Os novos assinantes do Disney + terão uma assinatura de 30 dias para o serviço quando se inscreverem no Game Pass Ultimate, o serviço de assinatura tudo-em-um do Xbox.

“Os membros Ultimate que são novos na Disney + serão elegíveis para reivindicar o teste de assinatura de 30 dias por meio da Galeria de Perks em seu console Xbox, no aplicativo Xbox no PC com Windows 10 ou no aplicativo para celulares Xbox Game Pass no iOS e Android.” Disse a Microsoft. “Assim que o Perk for reivindicado, os membros serão direcionados ao site Disney + para ativar sua assinatura.”

Outras vantagens incluídas no Game Pass Ultimate são EA Play, a capacidade de jogar em dispositivos Android a partir da nuvem, Game Pass no console e no PC e muito mais.

O Game Pass é a chave para o avanço da Microsoft, especialmente no Series S, que é um console puramente digital. Muitos grandes títulos de lançamento serão gratuitos para jogar no primeiro dia com o Game Pass, incluindo Halo Infinite e The Medium.

A promoção Disney + termina em 31 de janeiro, portanto, aqueles que desejam reivindicar o benefício devem fazê-lo até lá.

Xbox Series X e S foram lançados em 10 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 9 de novembro.