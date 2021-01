Um novo código para Street Fighter Alpha 2 foi descoberto

Street Fighter II é um título icônico que ocupa um lugar especial no coração de milhares de jogadores. O jogo estava disponível pela primeira vez no SNES e um esquecido Street Fighter Alpha 2 foi lançado em 1996. Esta versão adicionou novos ataques, finais e fases, mas não foi tão bem recebida quanto seus homólogos do PlayStation e Saturn.

Mas muitos jogadores ainda apreciam a versão de SNES do jogo e descobriram recentemente um código de que está oculto há 25 anos.

Um programador conhecido como Gizaha fez a engenharia reversa do Street Fighter Alpha 2 nos fóruns do Zeldix, o que levou à descoberta do código, de acordo com a Nintendo Life. O código permite que os jogadores joguem com a versão secreta do chefe final, Shin Akuma, que muitos acreditaram ser impossível por anos.

Para desbloquear o código, os jogadores devem completar o modo Arcade e alcançar uma nova pontuação máxima. Depois de feito isso, as iniciais KAJ precisam ser inseridas na tabela de pontuação. Quando os jogadores retornam à tela de título, eles precisam manter pressionados os botões L, X, Y e Start em um controle conectado à segunda porta enquanto o controle do jogador um seleciona o modo Versus.

Se feito corretamente, os jogadores podem selecionar Shin Akuma mantendo pressionado o botão Iniciar enquanto selecionam o Akuma regular. O personagem irá supostamente mudar de cor e qualquer jogador pode desfrutar do lutador secreto.

Este código provavelmente teria sido apreciado 25 anos atrás, mas muitos fãs ainda podem desfrutar do Easter Egg escondido em um jogo icônico.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 04 de janeiro.