Ubisoft remove Tom Clancy do título de XDefiant

A Ubisoft anunciou em um post oficial o início das XDefiant Insider Sessions, nas quais os jogadores jogam com e contra a equipe de desenvolvimento para mostrar recursos do jogo e fornecer feedback. Mas o mais notável é que o jogo não usará mais a marca Tom Clancy em seu título.

XDefiant é o shooter de arena seis contra seis gratuito da Ubisoft, anunciado em 2021. Na época do anúncio, alguns fãs de Tom Clancy apontaram a enorme diferença no ambiente do novo jogo quando comparado à abordagem geralmente mais séria de Tom Clancy. Embora não esteja claro se a mudança é uma repercussão das reclamações dos fãs, a Ubisoft disse que os jogadores “serão apresentados a Facções de jogos fora do universo de Tom Clancy”.

Essa mudança não removerá os operadores anunciados anteriormente dos jogos de Tom Clancy, como os Wolves de Ghost Recon, o Echelon de Splinter Cell e os Cleaners e os Outcasts de The Division. A Ubisoft não revelou exatamente o que os jogadores podem esperar, mas agora existe a possibilidade de ver personagens de Assassin Creed ou mesmo Far Cry no futuro de XDefiant.

Embora essas “Insider Sessions” já tenham começado a convidar alguns jogadores de PC registrados através do site XDefiant, a Ubisoft lembrou aos jogadores de console que eles poderão participar dos testes mais tarde. No entanto, não há uma data específica para isso.

A Ubisoft ainda não revelou um cronograma para o lançamento completo do XDefiant. O jogo chegará ao PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One, Xbox Series X, Amazon Luna e Google Stadia com cross-play entre todas as versões.

Artigo publicado originalmente em inglês por Raul Rocha no Dot Esports no dia 17 de março.