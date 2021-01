Twitch suspende canal de Donald Trump

Segundo o Kotaku, a Twitch seguiu as medidas tomadas por outras plataformas e redes sociais e suspendeu a conta do atual presidente dos EUA Donald Trump, que está prestes a encerrar seu mandato. As medidas acontecem após uma invasão do Capitólio, sede do Legislativo dos EUA, por apoiadores de Trump.

Com isso, a conta de Trump no Twitter acabou sendo silenciada no início do dia 7, devido a vários de seus tweets sobre o incidente violarem os Termos de Uso do Twitter.

Trump publicou vários tweets com o “propósito de manipular ou interferir com eleições e outros processos civis”, segundo o Twitter.

Mais tarde, o Facebook tomou uma medida similar, depois de algumas das publicações que o presidente fez no Twitter serem copiadas para o Facebook.

Trump não tinha publicado nada na Twitch nos últimos dias, mas, segundo porta-voz da Twitch, a situação que aconteceu no Capitólio foi suficiente para desativar sua conta.

“Devido ao ataque chocante que aconteceu ontem ao Capitólio, desabilitamos o canal do presidente Trump na Twitch”, disse um porta-voz da Twitch ao Kotaku. “Com as atuais circunstâncias extraordinárias e a retórica explosiva do presidente, acreditamos que seja um passo necessário para proteger nossa comunidade e impedir que a Twitch seja usada para incitar mais violência.”

Ao longo do último mês, Trump só fez três transmissões. A mais recente foi de um discurso em Dalton, Georgia em 4 de janeiro. Essa transmissão teve média de apenas 562 espectadores em uma hora e meia.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 07 de janeiro.