Tudo o que você perdeu da revelação do Splatoon 3

A Nintendo revelou Splatoon 3 durante a Direct de hoje, e embora o jogo não seja lançado até 2022, o primeiro trailer deu algumas dicas sobre como o jogo funcionará.

Se você não quiser assistir novamente o trailer e dissecá-lo indefinidamente, aqui está o que você pode ter perdido durante a revelação, começando com possíveis mudanças ou adições de jogabilidade.

#Splatoon3 arrives on #NintendoSwitch in 2022! In the wake of chaos, enter the sun scorched Splatlands and the new city, Splatsville, inhabited by battle-hardened Inklings & Octolings. New weapons, moves, and more await, so be sure to keep an eye out for updates in the future. pic.twitter.com/Q0g6qbZBs5 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 17, 2021

Novas armas, movimentos e outros conteúdos foram confirmados, com uma máquina parecida com um caranguejo sendo um dos vários itens potenciais mostrados brevemente no trailer de revelação. Os outros dois parecem ser especiais novos ou ligeiramente redesenhados que você poderá lançar contra o time inimigo.

new special weapons in splatoon 3 pic.twitter.com/Ymkyuia7bF — Splatoon Café News ☕️ (@SplatoonCafe) February 17, 2021

O design de várias armas também foi alterado, embora elas também possam ser apenas novas variantes para adicionar um pouco de estilo às armas que retornam para o novo jogo. A arma de arco mostrada no trailer é confirmada como uma das várias novas armas.

The design of at least some weapons have changed in Splatoon 3 pic.twitter.com/x8NzqjIgFR — Splatoon Café News ☕️ (@SplatoonCafe) February 17, 2021

Quanto às mudanças gerais de jogo, os jogadores parecem cair no mapa através de dispositivos do tipo canhão agora e podem escolher entre vários pontos de aterrissagem. Isso deve permitir reações mais rápidas ao movimento inimigo, porque os jogadores não precisam mais surgir em uma área centralizada e, em seguida, fazer seu movimento.

A maior mudança sendo apontada é uma instância que mostra um Inkling alternando entre duas armas primárias perfeitamente. Após uma inspeção mais detalhada, no entanto, parece mais que o jogador tinha acabado de lançar uma das novas armas especiais e estava voltando à sua arma normal depois de usá-la.

Isso não significa que um novo sistema de armas não chegará ao Splatoon 3, mas faz com que pareça um pouco menos provável, já que não foi mostrado no trailer.

Passando para a história, desde o início do trailer, você pode dizer que o jogo terá um estilo narrativo um pouco diferente em comparação com os dois títulos anteriores do Splatoon.

A personalização do personagem parece estar sendo feita como parte de uma introdução ao invés de um menu simples assim que você inicia o jogo pela primeira vez, que, junto com a aparência da jogabilidade da parte de abertura e do movimento da câmera, aponta para uma nova abordagem para a história de Splatoon 3.

O “amiguinho” que você vê sendo personalizado no trailer é um pequeno Salmonídeo, também conhecido como uma espécie de criaturas peixes que atuam como o principal antagonista do modo de jogo Salmon Run de Splatoon 2. Essa inclusão pode significar que Inklings, Octolings e Salmonids estão em melhores condições agora em comparação com a linha do tempo dos jogos anteriores.

Screengrba via Nintendo

A Nintendo também confirmou alguns elementos da história, incluindo que um evento caótico forçará os jogadores nas “Splatlands queimadas pelo sol”, a área mostrada no início do trailer. Não está claro a que propósito esta área servirá, mas com base na história de Splatoon, podemos estar investigando o que aconteceu com a população humana mundial.

Captura via Nintendo

De acordo com o jogo e outras mídias do Splatoon, os humanos no universo Splatoon são uma espécie extinta e já o são há mais de 12.000 anos. Isso foi causado pelo aumento do nível do mar após a detonação de um míssil nuclear na Antártica e o derretimento de sua calota polar.

Você pode ver claramente a Torre Eiffel virada de cabeça para baixo e danificada no trailer, mas isso poderia ser apenas para o cenário e não uma potencial história pós-apocalíptica.

Screengrba via Nintendo

Os jogadores também não estarão mais caminhando por Inkopolis, mas por uma nova cidade chamada Splatsville, também conhecida como a “Cidade do Caos”. Sabemos apenas que o novo centro é “habitado por Inklings e Octolings endurecidos pela batalha”, mostrando que algo mudou drasticamente o mundo do jogo e forçou uma mudança no cenário para mais do que apenas o jogador.

Screengrba via Nintendo

Muitos fãs já estão ensaiando que o novo evento final do Splatoon 2 de julho de 2019, Final Fest: Splatocalypse, é a causa disso, já que os jogadores foram encarregados de lutar em times que representam o Caos e a Ordem, com o Caos vencendo por 3-0.

Splatoon 3 takes place in the “City of Chaos” https://t.co/xolFPxjhoG pic.twitter.com/jcNbgtjJfO — Splatoon Café News ☕️ (@SplatoonCafe) February 18, 2021

Se isso de fato influenciou o jogo de alguma forma, o cronograma de desenvolvimento corresponde à janela de lançamento do Splatoon 3.

Muitas dessas informações ainda são fortemente baseadas em especulações e alguns comentários adicionais feitos pela Nintendo, então leve isso com cuidado até que tenhamos mais detalhes sobre Splatoon 3 ao longo do ano, conforme nos aproximamos de seu lançamento em 2022.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de fevereiro.