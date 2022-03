Todos os personagens de JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R está trazendo o título original do PlayStation 3 para um público totalmente novo, ao mesmo tempo em que proporciona uma experiência autêntica para a franquia através do estilo de arte distinto do criador Hirohiko Araki e do elenco de voz original reprisando seus papéis.

O jogo, desenvolvido pela CyberConnect2 e publicado pela Bandai Namco, será lançado no segundo semestre de 2022 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC. E os desenvolvedores reformularam e melhoraram completamente o sistema de luta principal do jogo, incluindo um estilo de batalha de Support Attack em equipe.

All Star Battle R consiste em vários modos principais, incluindo o All Star Battle do título, um modo Arcade e jogo online, que não estava presente no título original. Isso dará aos jogadores a chance de experimentar momentos icônicos de toda a história de JoJo’s Bizarre Adventure de várias maneiras, sozinhos ou com outros jogadores.

E, para recriar aqueles momentos icônicos que são incríveis desde 1987, All Star Battle R precisa ter uma lista de personagens à altura da tarefa. Isso significa que todos os personagens disponíveis no lançamento original de 2013 de All Star Battle, incluindo lutadores de DLC, serão jogáveis ​​na remasterização.

No total, isso significa que mais de 50 personagens diferentes, incluindo algumas novas adições, estão prontos para a batalha quando o jogo for lançado, e aqui estão os personagens que os fãs podem esperar ver interagindo em todo o universo JoJo.

Lista completa de JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

Part 1: Phantom Blood Jonathan Joestar Will A. Zeppeli Dio Brando

Part 2: Battle Tendency Joseph Joestar Caesar Anthonio Zeppeli Lisa Lisa Esidisi Wamuu Kars

Part 3: Stardust Crusaders Jotaro Kujo Old Joseph Joestar Muhammad Avdol Noriaki Kakyoin Jean Pierre Polnareff Iggy Hol Horse Vanilla Ice DIO

Part 4: Diamond Is Unbreakable Josuke Higashikata Okuyasu Nijimura Koichi Hirose Rohan Kishibe Shigekiyo “Shigechi” Yangu Akira Otoishi Yoshikage Kira Kosaku Kawajiri

Part 5: Golden Wind Giorno Giovanna Experience Requiem Bruno Buccellati Narancia Ghirga Guido Mista Pannacotta Fugo Diavolo Trish Una (new) Prosciutto (new)

Part 6: Stone Ocean Jolyne Cujoh Ermes Costello Narciso Anasui Enrico Pucci

Part 7: Steel Ball Run Johnny Joestar Gyro ZeppeliScan/Ball Breaker Funny Valentine

Part 8: JoJolion Josuke Higashikata

Nem todos os personagens do jogo foram revelados, pois a Bandai confirmou que haverá 50 personagens no jogo remasterizado, adicionando nove novos lutadores à lista original de 41 personagens. No material promocional da remasterização, Trish Una e Prosciutto da Part 5: Golden Wind foram mostrados, deixando vários ainda a serem revelados.

