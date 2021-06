Todos os modos de jogo de Battlefield 2042

Prepare-se para lutar do céu, do mar e do ar.

Depois de três longos anos, temos finalmente um gosto da próxima edição da Electronic Arts da franquia Battlefield, Battlefield 2042. O novo trailer injetou em cada fã um entusiasmo suficiente para durar até outubro, quando o jogo está programado para ser lançado.

A série sempre foi conhecida por sua vasta e populosa guerra que abrange várias facetas da batalha, incluindo caças a jato, tanques, barcos e muito mais. Esses pontos não estão mudando nada no Battlefield 2042 e o jogo está trazendo ainda mais variedade para os jogadores se divertirem.

Existem quatro modos de jogo que foram confirmados para o novo título até agora. Aqui está o que sabemos sobre eles.

Conquest

Um dos modos de jogo clássicos do Battlefield, a batalha em grande escala agora oferecerá suporte a 128 jogadores no Xbox Series X | S, PlayStation 5 e PC. Os jogadores se propõem a capturar e defender os Pontos de Controle espalhados pelo mapa em uma tentativa de diminuir o número de tickets de surgimento do time inimigo matando-os ou capturando pontos. Se o número de tickets de um time cair para zero ou for menor do que o do inimigo no final da rodada, eles perdem a partida.

Breakthrough

Breakthrough é outro modo apresentado nas duas últimas parcelas da série. O modo de jogo tem lados atacante e defensor, com o primeiro tentando avançar até conquistar todo o mapa, enquanto os defensores tentam segurar a linha e manter os inimigos afastados. Cada área também foi projetada para conter mais jogadores.

Imagem via EA

Não foram dados muitos detalhes sobre Hazard Zone, mas a EA disse que é “uma experiência tensa que combina a jogabilidade de ponta com o melhor do sandbox de Battlefield”. Mais informações virão no final do ano sobre este novo modo.

Novo modo sem nome

Outro modo de jogo sem nome também foi revelado pela EA, “criado como uma carta de amor para seus principais fãs”. Mais informações serão reveladas sobre este modo de jogo oculto no EA Play Live, que acontecerá no próximo mês, na quinta-feira, 22 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 09 de junho.

Battlefield 2042 está programado para ser lançado em 22 de outubro.